淘大2房額印鬆綁沽 3年連使費計微蝕離場

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，上述成交為淘大花園K座中層1室，實用面積391方呎，2房間隔，以622萬元售出，實呎15,908元。原業主2019年1月以593.8萬元購入，現剛過3年額印期即沽出，帳面獲利28.2萬元或不足5%，若連使費計料實際微蝕1萬多元。原業主購入單位後，曾花30多萬元把單位大裝修，單位現時裝修尚算簇新，以白色及淺木色為主。

龍蟠苑1房560萬沽 3年實蝕4%

另外，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑新錄B座高層08室，實用面積383方呎，1房間隔，以560萬元於自由市場成交，實呎14,621元。原業主2019年560萬元已補價購入，持貨3年額印鬆綁後轉售，最終平手離場。若連同使費計料實蝕約22.4萬元或約4%。

將軍澳本月暫破百宗 按月跌兩成

至於近年二手交投一直暢旺的將軍澳區，本月二手交投亦回軟。中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月暫錄100宗二手成交，較上月同期130宗下跌23%。柯指，其中港鐵坑口站上蓋的東港城，位於5座低層E室，實用面積524方呎，2房間隔，單位座向東北方，享開揚市景，以820萬元沽出，實呎15,649元。原業主2017年5月670萬元買入，持貨不足5年，帳面獲利150萬元或22%。

樓齡不足3年的大埔白石角海日灣錄得本月首宗二手成交。中原地產分行經理徐家倫表示，白石角海日灣1期B2座低層G室，實用面積468方呎，1房間隔，原本開價740萬元，議價後以713.8萬元售出，累減26.2萬元或3.5%，實用呎價15,252元，成交價較去年12月屋苑同類做價低46.2萬元或6%。原業主2019年1月639.4萬元向發展商一手購入單位，持貨剛滿約3年，帳面賺74.4萬元或11.6%。