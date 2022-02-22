經濟

香港地產

淘大2房額印鬆綁沽 3年連使費計微蝕離場

【明報專訊】本港疫情嚴峻，曾是2003年SARS重災區的九龍灣淘大花園，本月連錄3宗二手蝕讓成交，最新一宗為K座中層兩房戶，原業主額印期滿後即以622萬元易手，持貨3年連使費計蝕約1萬元。

利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，上述成交為淘大花園K座中層1室，實用面積391方呎，2房間隔，以622萬元售出，實呎15,908元。原業主2019年1月以593.8萬元購入，現剛過3年額印期即沽出，帳面獲利28.2萬元或不足5%，若連使費計料實際微蝕1萬多元。原業主購入單位後，曾花30多萬元把單位大裝修，單位現時裝修尚算簇新，以白色及淺木色為主。

龍蟠苑1房560萬沽 3年實蝕4%

另外，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山龍蟠苑新錄B座高層08室，實用面積383方呎，1房間隔，以560萬元於自由市場成交，實呎14,621元。原業主2019年560萬元已補價購入，持貨3年額印鬆綁後轉售，最終平手離場。若連同使費計料實蝕約22.4萬元或約4%。

將軍澳本月暫破百宗 按月跌兩成

至於近年二手交投一直暢旺的將軍澳區，本月二手交投亦回軟。中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月暫錄100宗二手成交，較上月同期130宗下跌23%。柯指，其中港鐵坑口站上蓋的東港城，位於5座低層E室，實用面積524方呎，2房間隔，單位座向東北方，享開揚市景，以820萬元沽出，實呎15,649元。原業主2017年5月670萬元買入，持貨不足5年，帳面獲利150萬元或22%。

樓齡不足3年的大埔白石角海日灣錄得本月首宗二手成交。中原地產分行經理徐家倫表示，白石角海日灣1期B2座低層G室，實用面積468方呎，1房間隔，原本開價740萬元，議價後以713.8萬元售出，累減26.2萬元或3.5%，實用呎價15,252元，成交價較去年12月屋苑同類做價低46.2萬元或6%。原業主2019年1月639.4萬元向發展商一手購入單位，持貨剛滿約3年，帳面賺74.4萬元或11.6%。

上 / 下一篇新聞

監管風捲手遊元宇宙 科指再跌3% 騰訊挫逾半成 收市後當局澄清續接手遊申請
監管風捲手遊元宇宙 科指再跌3% 騰訊挫逾半成 收市後當局澄清續接手遊申請
美團續受壓 券商指市場反應過大
美團續受壓 券商指市場反應過大
正榮提5批債延期 涉逾81億
正榮提5批債延期 涉逾81億
冠君分派減 預警今年租金收益未止跌
冠君分派減 預警今年租金收益未止跌
內地2月LPR不變 分析料寬鬆周期未完
內地2月LPR不變 分析料寬鬆周期未完
大灣區航空獲發牌 最快兩月後啟航 可辦104條航線 CEO：冀首航往內地日本東南亞
大灣區航空獲發牌 最快兩月後啟航 可辦104條航線 CEO：冀首航往內地日本東南亞
海底撈盈警 去年料最多蝕45億
海底撈盈警 去年料最多蝕45億
Hypebeast數碼化 首3財季多收四成
Hypebeast數碼化 首3財季多收四成
俄烏危機再起 油價回升 伊朗核協議現突破 料紓升勢
俄烏危機再起 油價回升 伊朗核協議現突破 料紓升勢
藉批麥當勞違人道 伊坎爭取提名入局
藉批麥當勞違人道 伊坎爭取提名入局
NFT平台OpenSea客戶疑受「釣魚攻擊」 失1326萬
NFT平台OpenSea客戶疑受「釣魚攻擊」 失1326萬
張兆聰：保利協鑫納港股通 北水或再臨
張兆聰：保利協鑫納港股通 北水或再臨
劉宇亮：「東數西算」啟動 萬國數據受惠
劉宇亮：「東數西算」啟動 萬國數據受惠
薛偉傑：腦機實驗疑虐猴 馬斯克隨時「跌落神壇」
薛偉傑：腦機實驗疑虐猴 馬斯克隨時「跌落神壇」
技術取勝：聯通上望4.5元有阻力
技術取勝：聯通上望4.5元有阻力
何民傑：共渡時艱 凍稅為先
何民傑：共渡時艱 凍稅為先
施羅德Mark Lacey及Alexander Monk：能源轉型相關板塊看俏 長遠投資機遇不變
施羅德Mark Lacey及Alexander Monk：能源轉型相關板塊看俏 長遠投資機遇不變
匯豐捐1億元抗疫 助有需要人士
匯豐捐1億元抗疫 助有需要人士
周大福贈10萬杯熱飲感謝醫護
周大福贈10萬杯熱飲感謝醫護
劉思明：電訊設備股逆巿做好 長飛可短炒
劉思明：電訊設備股逆巿做好 長飛可短炒
周顯：100年內「歸零」乃常事
周顯：100年內「歸零」乃常事
湯文亮：樓市差時要買新盤
湯文亮：樓市差時要買新盤
容祖兒1025萬沽曦巒 10年實蝕160萬 百老匯電器家族持南灣貨11年近6000萬沽
容祖兒1025萬沽曦巒 10年實蝕160萬 百老匯電器家族持南灣貨11年近6000萬沽
私宅租金受壓 MARINI低市價一成租
私宅租金受壓 MARINI低市價一成租
凱滙連沽2特色戶 實呎高見2.47萬
凱滙連沽2特色戶 實呎高見2.47萬
馬莎黃埔店下月結業 員工調其他店
馬莎黃埔店下月結業 員工調其他店
仲量聯行：去年亞太區商業地產投資重返疫情前
仲量聯行：去年亞太區商業地產投資重返疫情前