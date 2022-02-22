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經濟
2022年2月22日星期二
技術取勝
投資策略
監管風捲手遊元宇宙 科指再跌3% 騰訊挫逾半成 收市後當局澄清續接手遊申請
美團續受壓 券商指市場反應過大
正榮提5批債延期 涉逾81億
冠君分派減 預警今年租金收益未止跌
內地2月LPR不變 分析料寬鬆周期未完
大灣區航空獲發牌 最快兩月後啟航 可辦104條航線 CEO：冀首航往內地日本東南亞
海底撈盈警 去年料最多蝕45億
Hypebeast數碼化 首3財季多收四成
俄烏危機再起 油價回升 伊朗核協議現突破 料紓升勢
藉批麥當勞違人道 伊坎爭取提名入局
NFT平台OpenSea客戶疑受「釣魚攻擊」 失1326萬
張兆聰：保利協鑫納港股通 北水或再臨
劉宇亮：「東數西算」啟動 萬國數據受惠
薛偉傑：腦機實驗疑虐猴 馬斯克隨時「跌落神壇」
技術取勝：聯通上望4.5元有阻力
何民傑：共渡時艱 凍稅為先
施羅德Mark Lacey及Alexander Monk：能源轉型相關板塊看俏 長遠投資機遇不變
匯豐捐1億元抗疫 助有需要人士
周大福贈10萬杯熱飲感謝醫護
劉思明：電訊設備股逆巿做好 長飛可短炒
周顯：100年內「歸零」乃常事
湯文亮：樓市差時要買新盤
容祖兒1025萬沽曦巒 10年實蝕160萬 百老匯電器家族持南灣貨11年近6000萬沽
淘大2房額印鬆綁沽 3年連使費計微蝕離場
私宅租金受壓 MARINI低市價一成租
凱滙連沽2特色戶 實呎高見2.47萬
馬莎黃埔店下月結業 員工調其他店
仲量聯行：去年亞太區商業地產投資重返疫情前
技術取勝：聯通上望4.5元有阻力
【明報專訊】蒙牛宜守10天線（圖）
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