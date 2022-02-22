經濟

Hypebeast數碼化 首3財季多收四成

【明報專訊】潮流界著名網站Hypebeast（0150）近年提倡數碼化轉型，集團昨晚公布，受品牌數碼化轉型趨勢強勁帶動，截至去年12月底止，集團首3個財季收入按年增逾四成。集團又透露，未來將持續拓展旗下電商平台HBX產品種類，包括家居用品、玩具等。

電商產品拓至家品玩具

Hypebeast昨日股價無升跌，收報0.99元。集團表示，受惠於從傳統營銷渠道轉至數碼線上渠道的營銷和廣告，集團今個財年首9個月收入約6.81億元，按年增長約43.9%。期內毛利更按年升69.5%至3.96億元。

毛利近4億 大升七成

按業務劃分，首3季媒體分部收入為5.03億元，按年增加66.2%；其中北美及歐洲主要國家的媒體分部收入較去年同期大幅回升，分別較前一年度同期升1.8倍和69%。

另期內分部毛利率較2020年上升7.7個百分點，至63.1%；主要由於媒體廣告製作的規模增加，以及媒體分部活動簡化導致生產成本效益所致。至於電子商務及零售方面，期內收入為1.782億元，按年微升4.4%。集團稱，未來將繼續其產品擴張策略，將HBX電商平台上的產品種類增加至家居用品、玩具及其他生活時尚用品，以滿足顧客在各方面的生活需要。

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