大灣區航空獲發牌 最快兩月後啟航 可辦104條航線 CEO：冀首航往內地日本東南亞

明報記者 陳麗歡

空運牌照局昨日宣布，決定就大灣區航空提出經營編定航空服務的申請發出牌照，有效期至2027年2月20日，為期5年。根據牌照，大灣區航空可營辦編定航程的104條航線（見表），在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。

下一步須申請航點航權升降時段

政府表示，大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的發展前景充滿信心，相信大灣區航空將為市場提供更多元化的航空服務。政府又指，在疫情持續的情况下，會繼續與航空業界做好防疫抗疫工作，同時為航空業界復蘇做好準備。

丘應樺回應本報查詢時透露，首個航班將於何時起飛須因應具體情况，雖然公司已獲發航空營運人許可證及航空服務許可，「但仲有好多申請手續需要做，唔係話即刻就可以飛到」。他解釋，公司其後仍需要向當局申請成為香港指定航空公司、有關航線目的地的航權、機場飛機升降時段等，亦需要符合飛往各目的地的要求，因應當地等要求，申請商業登記證和營運許可牌照等，估計首航至少需要兩個月以上時間籌備，意味最快亦要在第二季才能啟航。

至於首批開通的航線地點方面，丘應樺表示，現時本港以至全球都備受疫情影響，目前難以評估首航的目的地，屆時需要因應各國對口岸邊境的開放和本港疫情走勢等因素而定，惟他談及理想的首航目的地時，認為內地、東南亞和日本較為理想。他又稱，大灣區航空會向當局盡量爭取更多飛往內地的航權，如北京及上海等地取得適當的航權。

盡量爭取更多飛內地航權

就機隊準備方面，對於有外電報道指大灣區航空近期已向波音訂購最多30架窄體客機，估計是準備客運用途。丘應樺透露，公司現時已擁有兩架客機，第三架客機亦即將付運。據公司註冊處文件顯示，創辦人黃楚標旗下的東海聯合集團，於上月26日再向大灣區航空注資5.9億元。大灣區航空是以香港為基地的航空公司，主要經營來往香港航班。