經濟

冠君分派減 預警今年租金收益未止跌

【明報專訊】冠君產業信託（2778）昨公布2021年全年業績，期內租金收益總額按年跌5.2%，至24.95億元；可分派收入則按年減少3.3%至15.03億元。每單位末期派0.1082元，按年減少14.87%。分派比率由原先的95%下調至90%，原因是要增加資本儲備，以支付裝修費用及預留資金應付未來挑戰。集團預警，今年租金收益及每單位分派仍存在下跌風險。

冠君旗下中環花園道三號新租及續租租金大幅下降，期內收益淨額按年減少4.1%至13.13億元；平均每方呎租金跌近2%至108.3元；物業出租率為89%，按年升2.2個百分點。朗豪坊辦公樓收益淨額按年減少5.4%至3.27億元；受惠於美容和保健行業租戶的租賃勢頭回升，出租率按年升7.6個百分點至96.3%，每平方呎租金47.1元，按年減少0.6元。

大型美容店撤出 影響淨開支

至於朗豪坊商場方面，因一名從事美容的主要租戶撤出，並因平均空置率上升，物業經營淨開支增加4.1%至2.98億元。新開幕的Langham Beauty的開支亦令樓宇管理淨開支上升。整體收益淨額按年減少11.9%至5.57億元。平均每平方呎現收租金按年減少13.4元，只有165.9元，惟商場悉數租出。該集團預料今年花園道三號續租租金仍會下跌，商場的整體租金水平料繼續受壓。

相關字詞﹕朗豪坊 花園道3號 冠君產業信託

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