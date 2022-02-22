正榮提5批債延期 涉逾81億

認未能還債前 大股東減持

另外，正榮大股東歐宗榮昨日申報，在公司早前否認未能如期償還債務之後沽貨套現約5700萬元，然後到上周五公司才推翻之前說法，承認未能如期還債。

正榮昨晚公告表示，今次涉及交換要約的債券，包括旗下公司ZhenAn發行票據、2021年4月票據、2021年7月票據、2019年10月票據及2021年9月票據，未償還本金總額分別為5000萬美元、2.18億美元、16億元人民幣、2.93億美元及2.36億美元。

擬提供「補水」及利息補償

集團表示，ZhenAn發行票據、2021年4月票據、2019年10月票據及2021年9月票據，將向每持本金總額1000美元債券權有人提供一份2023年3月6日到期1000美元債券、10美元或5美元現金，以及應付利息作為接納方案補償；至於2021年7月票據，則將向每名持本金總額1萬元人民幣債券權有人提供一份2023年3月6日到期1萬元人民幣債券、100元或50元人民幣，以及應付利息作為接納方案補償。

另外，正榮的股價2月11日（前周五）急跌超過六成，公司當天向內地傳媒否認未能如期償還一批永續債，但之後股價仍然反彈乏力。該公司在2月14日及15日接連兩日在香港聯交所發公告，強調營運正常，亦指之前互聯網上關於該公司債務的報道不實。公司大股東歐宗榮就在緊接的兩日，即2月16日及2月17日，分別以每股平均價0.92元及0.8871元，沽出3670萬股及2630萬股；合共沽出6300萬股，套現5709.7萬元。完成減持後，他在正榮地產的持股量，由原先的54.71%，減至53.27%。減持翌日，即上周五（2月18日）收市後公司才刊發公告承認未有足夠內部資源償還3月份到期債務及贖回永續債。而歐宗榮減持正榮地產的消息，直到昨日才於聯交所的網頁內披露。

長期發行人違約評級遭降

另外，國際評級機構惠譽昨日發稿表示，考慮到正榮地產公布要就美元的永續資本證券進行同意徵求程序，降低其長期發行人違約評級，由原先的B級，降至C級。另一評級機構穆迪亦發稿調低正榮地產的長期發行人違約評級，由B3調低至Caa2。