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富達新基金 專攻退休人士

【明報專訊】富達推出退休後強積金基金「退休易」，該基金主要目標對象為65歲以上退休人士。富達亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示，退休前投資儲蓄相當重要，但退休後年期亦長達20年，通脹會持續蠶食手上資金，因此即使踏入退休之年亦應持續投資。富達全新推出的「退休易」強積金基金計劃，主要投資在低波幅的穩定增長企業。此外，科技是未來增長主要動力，因此基金部分會投資於相關行業。

明報記者 黃清瑤

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕引述調查報告表示，香港人主要有三大退休憂慮，分別是健康、缺乏資金、意外事故，當中資金問題其實可以預早準備。調查結果顯示，有13%受訪者不了解退休後所需生活開支，有26%受訪者更表示，退休後會繼續工作以支持退休收入。不少受訪者指出，退休金主要以個人投資、儲備、強積金作主要來源。

通脹長期蠶食退休資金

事實上，年輕人踏入社會工作至退休，有約40多年時間，可以利用時間優勢滾存資金，為日後退休做好準備。此外，如果退休後持續投資，更能夠提供被動收入，有見及此，公司推出全新退休投資方案「退休易」。簡立恆表示，產品是專為退休人士而設，隨着人均壽命愈來愈長，需要更多資金應付退休生活。未來最大挑戰是通脹，因此在設計產品時，會因應短期及長期投資主題而作出調整。

就近期短線因素而言，疫情反覆影響民眾生活及工作模式，從而影響經濟表現，預期疫情過後經濟增長難以回復昔日平穩。其次是高通脹問題，雖然不少市場人士表示，近期通脹問題屬於短暫，但長期通脹亦會蠶食退休後的資金。與此同時，投資者要留意央行政策變化，如年內美國加息都會影響投資回報。最後是地緣政治問題包括俄羅斯及烏克蘭有機會爆發戰爭，都可能令市場陷入恐慌，股市有機會急轉直下。

就長期因素而言，要知道利率由2008年起長時間處於低水平，反映只持有現金或只存放在銀行的情况下，難以獲得高回報，因此持續投資以抵禦通脹及獲得可觀回報相當重要。在投資取向方面，簡立恆表示，未來全球增長機遇着眼於科技行業，因此產品會有部分資金投放於相關行業，另外亦會投資於愈來愈多人關注的可持續投資。

投資低波幅成熟市場

由於產品為退休人士而設，會選擇投資在波幅較低的成熟市場，另會採取股債混合或增持現金的靈活配置以取得穩定回報。現金流是退休後投資的重點，因此會選擇一些優質並能提供穩定股息企業，在穩定整體投資回報具有很大作用。債券方面，傳統政府債券的利率偏低，因此會選擇投資級別債券，風險處於可控範圍，同時提供可觀回報。該產品債券最多可配置90%，環球股票最多可配置50%。65歲以下成員的管理費為1.2%，65歲以上的管理費為1.1%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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