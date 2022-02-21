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新寶城本月2房主導 均呎1.8萬

【明報專訊】第五波疫情持續升溫，確診數字更連日創新高，發展商紛紛暫停推盤大計，而踏入虎年，一手市場仍未見有大型焦點新盤登場之際，令個別買家回流至二手市場尋覓心頭好；其中樓齡近24年、屬將軍澳坑口大型屋苑的新寶城，2月至16日止，暫錄得約3宗二手成交，相當於1月全月約5宗的六成，平均實呎1.8萬元，比1月平均實呎1.67萬元高約7%。

明報記者 容婌維

中原高級分區營業董事伍錦基表示，疫情再度肆虐之際，細2房單位較易獲買家承接，而新寶城正好有不少兩房單位供應，使本月交投量保持平穩。

事實上，新寶城本月暫錄得的3宗成交，均屬兩房戶型，包括1座中層G室，屬實用面積377方呎2房間隔、望山景，以718萬元易手、實呎19045元；原業主早於1998年7月以218萬元購入，持貨近24年，帳面獲利500萬元或2.3倍。至於新寶城現時有約85個單位放盤，叫價由650萬元起。

清水灣半島4房低市價5%易手

另一方面，美聯區域營業董事劉卓豪表示，將軍澳清水灣半島2座低層D室，實用面積1033方呎，屬4房1套連工人套間隔，原業主去年8月起叫價1350萬元放盤，及後多次調整叫價、累減100萬元或逾7%後，以1250萬元成交、實呎12101元，較市價低約5%；惟原業主早於2004年7月以375萬元購入，持貨逾17年，現帳面獲利約875萬元，單位期內升值2.3倍。

市道回軟下，過去屢誕「居屋王」的港島東鰂魚涌康山花園，近日有業主趕移民不惜蝕沽單位，屬屋苑近3年來，首宗連使費蝕讓個案。

利嘉閣地產聯席董事陳家豪表示，上述康山花園第5座高層A室，實用面積484方呎、2房間隔，於自由市場以830萬元成交、實呎17148元，成交價屬市價水平，惟原業主2019年以816萬元於自由市場購入，持貨3年，帳面雖然獲利約14萬元或約2％，但若連使費計，原業主料實蝕約25萬元或約3％離場。

康山已補價2房830萬沽 業主料實蝕3%

半新盤方面，大埔白石角逸瓏灣8，自從上月起陸續額印稅SSD鬆綁，屋苑踏入本月暫錄約5宗二手成交。中原分行經理徐家倫表示，屋苑2座中層J室，實用面積563方呎，屬2房連儲物房間隔，以999.8萬元易手、實呎17758元；原業主2019年初以約797萬元一手購入，持貨已滿3年即轉手，現帳面獲利約202.8萬元離場，單位期內升值逾25%。

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