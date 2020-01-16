經濟

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海濱花園2房移民盤575萬沽 低估價9%

【明報專訊】疫情和冷鋒雙重影響下，二手樓市氣氛淡靜。中原高級分行經理莫錦新表示，荃灣老牌屋苑海濱花園19座中層望海景E室，實用面積450方呎2房，原業主因移民須賣樓，叫價620萬元，放盤一周減價45萬元或7%後，以575萬元沽出單位，新買家為上車客、實呎12,778元。

海濱花園對上同類2房戶低位成交價，於去年6月錄得，當時16座低層E室，面積、間隔一樣，成交價573萬元、實呎12,733元，意味上述新成交是8個月來屋苑同類新低。據網上銀行估價顯示，上述單位現值634萬元，即成交價比估價低9.3%，惟原業主2014年中以360萬元買入，帳面仍賺215萬元或60%。

帝后華庭2房售975萬 一年賣平2.5%

荃灣同區指標屋苑綠楊新邨，新錄N座低層03室易手，實用面積451方呎2房戶，望內園，原業主減價35萬元或4.8%後，以693萬元售出，新買家為外區上車客，實呎15,366元；原業主2009年8月220萬元購入，帳面賺473萬元或2.1倍。

至於港島方面，上環帝后華庭新錄2月首宗成交。美聯區域聯席董事丘毅新表示，屋苑3座中層D室，實用面積478方呎2房戶，原業主叫價1010萬元，議價後減35萬元或3.5%，以975萬元獲承接、實呎20,397元；同類單位於去年3月曾以1000萬元易手，即上述新成交價低約2.5%。不過原業主早於2003年以222.6萬元一手購入，故此帳面仍賺752.4萬元或3.3倍。

淘大2房568萬易手 同類今年低位

利嘉閣高級聯席董事鮑允中稱，九龍灣淘大花園M座低層1室，實用面積356方呎2房，原業主2月初叫價588萬元，最新以568萬元售出，即累減20萬元或3.4%、實呎15,955元，成交價料屬屋苑同類戶今年低位；惟原業主早於1991年以128萬元購入，30年帳面賺440萬元或3.4倍。

另外，中原表示，十大屋苑過去兩日錄約10宗成交，較上周末跌1宗或9%；另美聯指十大屋苑過去兩日錄約11宗成交，較上周末跌2宗或約15%。

相關字詞﹕帝后華庭 綠楊新邨 海濱花園 淘大花園 二手成交 十大屋苑

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