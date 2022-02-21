廖偉強：今年樓價料先跌後升

新冠病毒疫情已經肆虐全球超過兩年，原本香港在去年下半年的大部分時間沒有本地確診個案，以為開始有好日子過，但防疫的漏洞功虧一簣，引發確診數字急劇上升，照目前看疫情難以在短時間之內可以控制。

這個疫情在世界各地蔓延，有很多專家，他們在過程中不斷提出防疫的意見及防守的策略，到目前為止，仍未有一種絕對有效的方法可以控制疫情，那麼，專家的意見是否不切實際呢？答案當然不是，筆者認為專家並非神算子，但市場是不斷變化，需要不斷更新作出應變。

目前已經明確地看到疫情的肆虐，那麼，是否需要調整之前預測樓市估計？筆者暫時認為和之前估計沒有太大分別，但可修正為第一季度樓價會下跌3%左右，第二季度疫情減退後樓價將會穩定及輕微上升，下半年如果能夠在疫情全面退卻後可通關的話，樓價就會有機會噴射式上升，積聚購買力就會爆發，下半年的樓價有機會上升8%至10%，即是說上半年與下半年樓價的變化有天淵之別！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]