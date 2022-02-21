陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，美國經濟可能正接近轉向通脹回落，惟仍傾向於今年輕微加快加息步伐。他預料今年進行3次、每次0.25厘加息是合適的，但有點傾向於加息4次。邁出第一步加息時，必觀察經濟會有何反應，預計聯儲局將於3月首次加息。

他指出，如果要看到數據回歸到更接近2%的目標，需要看到月度環比數據開始回落。

近幾個月來，看到的是通脹環比數據沒有惡化，希望隨着從春天進入到夏天，這將轉化為緩慢下降，即正朝着正確的方向前進」。

屬於較為「鷹派」的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，支持聯儲局在7月初之前，應累計加息1厘，當中包括2000年以來首次加息0.5厘，以對抗通脹急升。

此外，航運巨企馬士基預料供應鏈問題，將會持續到今年第二季，要在下半年才緩和。集團行政總裁士高指出，供應鏈混亂狀况將持續到第二季，然後在下半年緩和。筆者估計通脹會因此紓緩。

新冠疫情困擾全球超過兩年，但美國、加拿大、英國、澳洲以至新加坡的樓市均有不俗升幅，香港樓市比較落後，略為失色。換言之，本港樓市購買力累積兩年多並未爆發出來。只要疫情回穩，經濟轉好，港樓具能力追落後。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]