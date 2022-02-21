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經濟
2022年2月21日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
4年來小於280呎新屋 七成屬私人重建 涉近5000伙 超官地同類單位逾倍
上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位
逾10年前推限呎限量 「谷大」供應量
柏傲莊III取消交易增至160宗 涉銷售額26.3億
安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏
安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險
法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指
西方資產管理：中國今年GDP增長5% 通脹2%
多想雲客戶集中消費業 季節波動
電郵揭券商代泰加申贖回12億遭拒 流動性提供商質疑「左手交右手」 促釐清關係
德勤黎嘉恩甘仲恒 兼任NBL臨時清盤人
渣打香港料今季收入仍存挑戰
FreightAmigo：去年中小企客量倍增
3香港開店中店 先駐百佳5超市
匯控上年料多賺逾兩倍 聚焦淨息差 大行紛上調目標價
Tatler香港續拓網購 料今年平台銷售增3倍
永明金融擴代理隊伍 目標以內地客為主
AI撮合網紅品牌商 影片背景加廣告
廣告商：非單看網紅人氣 需考慮內容配合否
張兆聰：市場情緒差 減持恒指ETF
李澄幸：子女移民 港資產傳承宜趁早策劃
環球經濟數據
金子：股價逆市企穩 匯控購13827
張兆聰：加速見底 美團可分注買
伍禮賢：憧憬美加息 可買華夏港銀ETF
簡志健、傅可怡：Datadog持續擴大市場份額
《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱
沈永年：港人內地物業傳承有法可依
梁振輝：金價向上阻力1920美元
陳大為：如何用信息角度看地緣影響（上）
區偉志：挖礦經濟學：礦工成本價3.5萬美元撈比特幣
陸振球：預算案勿因財赤亂加稅
陸振球：國泰股價強勢 零售股或可人棄我取
林少陽：增長股價值股兩種部署
技術取勝：中石化處50天線之上
謝偉銓：轉移地積比率 促進舊樓活化重建
李聲揚：市場永遠就是不明朗
蔡金強：美國通脹之戰
徐家健：相關ETF出現 元宇宙概念股趨波動
艾雲豪：靜下來你就贏的瑜伽課
李順威：調查反映投資者悲觀
劉思明：港股波動勿悲 金融股可吸
何啟聰：美列「惡名市場」 阿里看淡沽17979
瑞銀亞洲：憧憬周二業績 匯控留意牛50927
摩根大通亞洲：股價急跌博反彈 美團購21059
周顯：股神被指內幕交易的嫌疑
張佩儀：把握積金管理兩「黃金十年」
王弼：買租車股待暑假收割
曾淵滄：美團升得多 難怪跌得深
湯文亮：現在不是減價潮是鋤價潮
陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力
廖偉強：今年樓價料先跌後升
布少明：樓市購買力仍在
馬泰陽：新晉屋苑抗跌力勝傳統屋苑
海濱花園2房移民盤575萬沽 低估價9%
大學閣處豪宅區 賞西半山維港景
新寶城本月2房主導 均呎1.8萬
富達新基金 專攻退休人士
技術取勝：中石化處50天線之上
【明報專訊】中海油處20天線之上（圖）
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上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位
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曾淵滄：美團升得多 難怪跌得深
湯文亮：現在不是減價潮是鋤價潮
陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力
廖偉強：今年樓價料先跌後升
布少明：樓市購買力仍在
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