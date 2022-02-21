比特幣每十分鐘便會出現一個新區塊，記錄這時段內的所有交易，每個新區塊都是由獨立第三方(俗稱礦工)打包而成，任何人只要有電腦(礦機)都可成為礦工。但要建立一個新區塊，礦工先要解決一個數學難題，運算力愈高的礦機當然愈有機會解決這問題，但只有第一個成功找到答案的礦工才可獲得比特幣作為獎勵，這機制為工作量證明(Proof of Work)，坊間稱之為「挖礦」。

第一個比特幣於2009年1月誕生，當時的礦工獎勵是每個新區塊獲得50個比特幣，這個獎勵其後每4年減半，到現在雖然只有6.25個，但由於幣價不斷上升，這獎勵依然非常吸引。以現價約4萬美元計，每次獎勵也可獲得25萬美元的比特幣，所以世界各地愈來愈多人加入礦工行列。中國本來佔了全球超過一半的挖擴產能，但自從國家禁止後，現在全球大部分產能已被美國、哈薩克、俄羅斯及加拿大瓜分。

究竟礦工的利潤有多高？那得要分析他們的固定投資成本、營運支出、挖擴成功率及比特幣價格。

早期的礦工確實可以用一般電腦作為礦機，但隨着運算難度愈來愈高，一般電腦已不勝負荷。其後，礦工改用了有GPU的顯示卡，但礙於耗電高及成本效益低，最後改用了現時最流行的ASIC礦機，安裝了專為挖礦而度身訂做的晶片。市面上效率最高的礦機售價約每部12,000美元，其運算速度為每秒140兆運算(140TH/s)。

每月營運成本主要為電費，其餘亦包括租金、散熱成本及管理員的工資。電費在不同國家固然不同，在同一國家內不同省份也可以有很大的差別，有些地方更會有政策扶持挖礦產業。以美國工業用電為例，紐約州每度電成本6.6美仙，加州卻為15美仙，所以沒有人會選擇在加州挖礦。不同方式生產的電力成本也有分別，某些情况下新能源成本可能更低。

由於那些礦機年中無休地高速運算，產生很大的熱力並影響礦機的效率及損耗，所以有效的散熱系統也是重要一環。無論如何，比特幣挖礦每年消耗全球0.8%的發電量，極不環保。

挖礦成功率方面，全球數以萬計的礦工都想成功爭取獎勵，競爭非常激烈，一個單獨行事只有一部礦機的礦工每次的成功率只有140萬分之一，所以一般人都會選擇集團式挖礦，加入礦池，成事後瓜分獎勵。現時全球每秒有2億兆的運算力(200EH/s)在挖礦，最大的礦池為Foundry USA，市佔18%。

綜合以上資料，假設礦機壽命2.5年，每個比特幣挖礦成本平均約3萬美元，更多礦機加入，成本會愈來愈高。這也說明為何筆者於上月比特幣跌至3.5萬美元水平時開始加倉，因這已差不多是礦工的成本價了！

香港數碼資產學會共同創辦人

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