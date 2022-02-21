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《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱

【明報專訊】「出售居者有其屋計劃單位2022」及「白表居屋第二市場計劃2022」將於本周五 （25日）接受申請，由於疫情關係，申請期由過往兩星期延長至4星期。是次提供7個新建居屋屋苑，共8926個單位。居屋除了較市價平，在政府擔保下，白表人士亦可敍做九成按揭及攤分最長25年還款，綠表人士可敍做九成半按揭，有意上車的市民要留意。

明報記者 黃清瑤

新一批居屋申請日期由今年2月25日至3月24日，預期4至6月攪珠，10至12月選購單位。「居屋2022」申請費250元，「白居二2022」申請費210元，可兩者同時申請。但要留意入息上限，一人每月入息限額為3.3萬元，總資產限額為92.5萬元；二人或以上家庭每月入息限額為6.6萬元，總資產限額為185萬元。

東涌裕雅苑提供最大單位 均呎最平

比較今期7個新居屋屋苑，東涌裕雅苑提供最多單位，6座共3300伙，實用272至555方呎，平均售價由129.63萬至354.55萬元，包括今期居屋最大面積單位，平均呎價亦是7屋苑中最平，料最快今年9月30日落成。價錢廉宜主因位置較偏僻，步行往港鐵東涌站需約20分鐘，坐大嶼山巴士亦要14分鐘。部分單位望海景。

屋苑旁是東涌喜來登酒店，附近有不少特色餐廳如地中海、印度、西式餐廳，但消費水平偏高。如要到訪最就近的民生商舖，就要前往東涌東環一帶，由屋苑前往東環的超級市場、食肆等約步行5至10分鐘，前往街市可步行約15分鐘往迎東街市。

平均呎價最昂貴的是北角驥華苑，項目只提供248個單位，面積280至457方呎，呎價8868至11,618元。屋苑北面是北角匯3期，有戲院、各類食肆、服裝店、美容店等，南面是啟基學校（港島），約3分鐘便可步行至港鐵北角站。不過位處密集鬧市，亦位於十字路口旁，環境或會較嘈雜。

驥華苑罕有港島居屋 近北角站

啟德啟欣苑則提供1840個單位，為今期價錢第二個最貴的屋苑，面積186至448方呎，售124.38萬至478.54萬元，呎價6687至10,681元，當中186方呎單位是今期最細。樓盤距宋王臺站約3分鐘步程。但附近民生商舖較少，最方便是坐地鐵前往其他地區購物、飲食。不過當啟德區逐漸發展完成後，將會有更多商舖和配套設施，樓價料有上升空間。

如果心儀新界東的居住環境，沙田愉德苑會是好選擇。該盤提供543個單位，面積281至463方呎，售價174萬至336.54萬元，呎價6182至7268元，相對廉宜，主因是項目位於石門，附近較多工商大廈，但優勢是步行至石門站僅約5分鐘，到沙田第一城約10分鐘。石門站附近有京瑞廣場，食肆林立，食客有來自愉翠苑、第一城的居民，甚至馬鞍山居民也來「覓食」。

另一個值得留意的樓盤是土瓜灣馬頭角冠山苑，共495個單位，面積281至447方呎，售價188.26萬至363.57萬元，呎價6699至8133元。由屋苑前往土瓜灣站只需約4分鐘，且位於名校網，包括喇沙書院、協恩中學、拔萃男書院等。但要留意樓盤5至11號單位設有減音露台，扣除露台面積，單位面積只介乎248至406方呎，因此事前宜親身前往了解。

土瓜灣冠山苑位處名校網

其中一個較不吸引的樓盤位於秀茂坪的安秀苑，因為樓盤四方八面都正有工程，生活配套缺乏，不過土木工程署資料顯示，未來屋苑附近會有行人天橋、單車徑等連接安達臣道石礦場和毗鄰屋苑，如未來設有便利通道前往安達邨，就可以在安達商場購物。交通方面，主要靠巴士往返各區。

至於將軍澳昭明苑，要留意附近為墓地及有零散山墳。不過交通尚算便利，行往最就近的坑口站只需10分鐘，該站附近不乏民生商舖。屋苑附近亦有多個大型購物商場如東港城、TKO Gateway等。區內有多間幼兒園、小中學。此外將軍澳醫院近距離500公尺、銀線灣沙灘距離1.3公里。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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