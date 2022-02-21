經濟
簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：Datadog持續擴大市場份額

【明報專訊】雲應用程序的監控和安全平台Datadog（美：DDOG）在本月較早時交出了亮麗的業績，對比之下，其競爭對手們交出的成績卻普通，增速正在放緩，突顯了Datadog管理運營上的優秀能力。

這季度的業績幾乎找不到瑕疵，Datadog的收入同比增長84%，環比增長更是從上季度的15.8%提速到20.6%，這主要是得益於獲取更大的客戶群體。過往Datadog得到很多中小企業使用，隨着規模愈來愈大和功能愈來愈全面，開始吸引了消費力更強的客戶，年收入貢獻超過100萬美金的客戶同比增長114%，給出的2022年度增長預期也預計能保持現在的收入增長水平。

在運營槓桿方面，自由現金流正以倍數增加，其規模經濟效應明顯，日常行政成本並沒有增加，於保持快速擴張的同時，營銷成本佔收入在不斷的下降，從三季度的28%降到27%，預料隨着吸引更多新的大客戶使用，此比率還有進一步的下降空間，提升整體營業利潤水平。

增研發銷售人員 加強產品滲透

在這季度的業務進展上，Datadog取得了FedRAMP（聯邦風險與授權管理計劃）中等影響授權，預料能為公司吸引更多不同政府部門的訂單。管理層仍然相信他們正處於可觀察性市場機會的早期階段，為往後能保持規模式增長，他們在這季度也新增了更多的研發人員和銷售人員，加強產品開發能力和產品的滲透。與此同時，公司與Amazon AWS建立了全球戰略合作伙伴關係，並加強開發更適合AWS的產品，加深在其渠道的吸引力。

Datadog能在幾年推出的APM（應用表現監控），兩年內進入Gartner Magic Quardrant，並在4年後進入Market Leader的領域，在這個市場明顯地搶了競爭對手的蛋糕而突圍而出，可見他們的內在管理有獨特的基因。當Datadog在搶市場份額的同時，其營銷佔收入比率在持續下降，反映出他們無縫式land and expand策略，先從核心產品吸引客戶，建立牢固客戶關係再upsell和cross-sell產品，並有着強勁的執行力。

除了優秀的執行能力外，管理層在產品佈局上也很有遠見，他們較其他競爭對手更早搭建Infrastructure Monitoring（架構監控）、APM和LOG（事件管理監控）的一體化平台，並很早便開始把產品佈局到一些新式雲計算架構如Severless、Docker Container等，為使用不同架構類型的客戶，也能提供優質的產品和服務。因此，在企業往雲端上遷移的大環境下，加上公司團隊優秀的執行力，我們認為Datadog的高速成長能繼續維持。

（筆者為持證監會持牌人士；執筆時筆者及其客戶持有Datadog）

中原博立研究團隊

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡志健、傅可怡 明智博立]

上 / 下一篇新聞

4年來小於280呎新屋 七成屬私人重建 涉近5000伙 超官地同類單位逾倍
4年來小於280呎新屋 七成屬私人重建 涉近5000伙 超官地同類單位逾倍
上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位
上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位
逾10年前推限呎限量 「谷大」供應量
逾10年前推限呎限量 「谷大」供應量
柏傲莊III取消交易增至160宗 涉銷售額26.3億
柏傲莊III取消交易增至160宗 涉銷售額26.3億
安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏
安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏
安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險
安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險
法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指
法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指
西方資產管理：中國今年GDP增長5% 通脹2%
西方資產管理：中國今年GDP增長5% 通脹2%
多想雲客戶集中消費業 季節波動
多想雲客戶集中消費業 季節波動
電郵揭券商代泰加申贖回12億遭拒 流動性提供商質疑「左手交右手」 促釐清關係
電郵揭券商代泰加申贖回12億遭拒 流動性提供商質疑「左手交右手」 促釐清關係
德勤黎嘉恩甘仲恒 兼任NBL臨時清盤人
德勤黎嘉恩甘仲恒 兼任NBL臨時清盤人
渣打香港料今季收入仍存挑戰
渣打香港料今季收入仍存挑戰
FreightAmigo：去年中小企客量倍增
FreightAmigo：去年中小企客量倍增
3香港開店中店 先駐百佳5超市
3香港開店中店 先駐百佳5超市
匯控上年料多賺逾兩倍 聚焦淨息差 大行紛上調目標價
匯控上年料多賺逾兩倍 聚焦淨息差 大行紛上調目標價
Tatler香港續拓網購 料今年平台銷售增3倍
Tatler香港續拓網購 料今年平台銷售增3倍
永明金融擴代理隊伍 目標以內地客為主
永明金融擴代理隊伍 目標以內地客為主
AI撮合網紅品牌商 影片背景加廣告
AI撮合網紅品牌商 影片背景加廣告
廣告商：非單看網紅人氣 需考慮內容配合否
廣告商：非單看網紅人氣 需考慮內容配合否
張兆聰：市場情緒差 減持恒指ETF
張兆聰：市場情緒差 減持恒指ETF
李澄幸：子女移民 港資產傳承宜趁早策劃
李澄幸：子女移民 港資產傳承宜趁早策劃
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價逆市企穩 匯控購13827
金子：股價逆市企穩 匯控購13827
張兆聰：加速見底 美團可分注買
張兆聰：加速見底 美團可分注買
伍禮賢：憧憬美加息 可買華夏港銀ETF
伍禮賢：憧憬美加息 可買華夏港銀ETF
《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱
《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱
沈永年：港人內地物業傳承有法可依
沈永年：港人內地物業傳承有法可依
梁振輝：金價向上阻力1920美元
梁振輝：金價向上阻力1920美元
陳大為：如何用信息角度看地緣影響（上）
陳大為：如何用信息角度看地緣影響（上）
區偉志：挖礦經濟學：礦工成本價3.5萬美元撈比特幣
區偉志：挖礦經濟學：礦工成本價3.5萬美元撈比特幣
陸振球：預算案勿因財赤亂加稅
陸振球：預算案勿因財赤亂加稅
陸振球：國泰股價強勢 零售股或可人棄我取
陸振球：國泰股價強勢 零售股或可人棄我取
林少陽：增長股價值股兩種部署
林少陽：增長股價值股兩種部署
技術取勝：中石化處50天線之上
技術取勝：中石化處50天線之上
謝偉銓：轉移地積比率 促進舊樓活化重建
謝偉銓：轉移地積比率 促進舊樓活化重建
李聲揚：市場永遠就是不明朗
李聲揚：市場永遠就是不明朗
蔡金強：美國通脹之戰
蔡金強：美國通脹之戰
徐家健：相關ETF出現 元宇宙概念股趨波動
徐家健：相關ETF出現 元宇宙概念股趨波動
艾雲豪：靜下來你就贏的瑜伽課
艾雲豪：靜下來你就贏的瑜伽課
李順威：調查反映投資者悲觀
李順威：調查反映投資者悲觀
劉思明：港股波動勿悲 金融股可吸
劉思明：港股波動勿悲 金融股可吸
何啟聰：美列「惡名市場」 阿里看淡沽17979
何啟聰：美列「惡名市場」 阿里看淡沽17979
瑞銀亞洲：憧憬周二業績 匯控留意牛50927
瑞銀亞洲：憧憬周二業績 匯控留意牛50927
摩根大通亞洲：股價急跌博反彈 美團購21059
摩根大通亞洲：股價急跌博反彈 美團購21059
周顯：股神被指內幕交易的嫌疑
周顯：股神被指內幕交易的嫌疑
張佩儀：把握積金管理兩「黃金十年」
張佩儀：把握積金管理兩「黃金十年」
王弼：買租車股待暑假收割
王弼：買租車股待暑假收割
曾淵滄：美團升得多 難怪跌得深
曾淵滄：美團升得多 難怪跌得深
湯文亮：現在不是減價潮是鋤價潮
湯文亮：現在不是減價潮是鋤價潮
陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力
陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力
廖偉強：今年樓價料先跌後升
廖偉強：今年樓價料先跌後升
布少明：樓市購買力仍在
布少明：樓市購買力仍在
馬泰陽：新晉屋苑抗跌力勝傳統屋苑
馬泰陽：新晉屋苑抗跌力勝傳統屋苑
海濱花園2房移民盤575萬沽 低估價9%
海濱花園2房移民盤575萬沽 低估價9%
大學閣處豪宅區 賞西半山維港景
大學閣處豪宅區 賞西半山維港景
新寶城本月2房主導 均呎1.8萬
新寶城本月2房主導 均呎1.8萬
富達新基金 專攻退休人士
富達新基金 專攻退休人士