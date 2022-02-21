經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：子女移民 港資產傳承宜趁早策劃

【明報專訊】香港物業價格在過去多年水漲船高，加上投資有道的話，很多家庭的「身家」以數千萬元計，而外國的遺產稅高昂，以英國為例是40％。所以，如果移民的話，必須弄清楚身分轉變對財富帶來的影響，否則隨時要負擔數以百萬計的遺產稅。事實上，完整的財務策劃應該包括保險策劃、投資策劃、稅務策劃及遺產策劃，不過香港家庭普遍不太着重遺產策劃，其中一個原因是香港沒有遺產稅。另外，傳統中國人也比較忌諱談身後事，但是如果要移民或有家庭成員移民，遺產策劃則必須要仔細討論及悉心安排。

夫婦留港 遺產稅影響延至孫輩

首先，假設張先生和張太不考慮移民，並不會成為外國的稅務居民，針對遺產稅而言，的確沒有直接影響，因為遺產稅一般是向該筆遺產的原持有人而徵收，不過也有例外情况，比如說手持的資產是外國物業，因為不動產來說，一般是根據所位處的國家的稅制和法規處理，故宜檢視自己手上資產組合的構成，這也是遺產策劃的其中一步。第二，雖說沒有遺產稅的直接影響，但不代表以家庭為單位則全無影響，舉例說，兒子成為了英國的稅務居民及居籍，兒子手上的資產再傳給孫兒們，則可能會打一個折，扣除免稅額後要支付40％的遺產稅。所以，如果整個傳承路線是父母到兒子再到孫兒，嚴格來說也有財富影響的，只是延後發生，當然這是長遠的考慮，但對於資產淨值豐厚的家庭來說，始終是一個風險。第三，外國有嚴謹的反避稅條例，一個家庭交叉或互相代持一些投資也可能不利報稅。總的來說，張先生及張太可考慮以下幾點。

第一，釐清資產的權益，減少不必要的代持。第二，就物業而言，兒子或孫兒們未來要遙距管理也有難度，他們的意願如何，值得討論。第三，準備好遺囑，及早規劃好傳承的細節，也可以善用金融工具，增加節稅的可能。現時，移民外國的簽證方式愈來愈多，有些看似「免費」，但如果處理不宜，對整體家庭財富來說，代價可能很「貴」。最後，以上只是通用的資訊供參考，有相關考慮的朋友宜根據自身需要進一步諮詢專業人士。

香港財務策劃師學會主席

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]

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