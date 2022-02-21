經濟
新經濟新天地

AI撮合網紅品牌商 影片背景加廣告

【明報專訊】隨着網紅影響力上升，愈來愈多廣告商考慮跟他們合作。不過，要請一個高人氣網紅特意為產品攝製一段短片，未必很廉宜；而且，網紅拍片通常有濃厚個人風格，很多時雙方未必能達成共識。有初創公司研發出一套人工智能技術，可以自動配對網紅的短片和品牌商，自動偵測短片內適當位置，加入品牌商廣告，做到好像壁畫效果。這種形式的廣告善用「閒置」資源，入場費較低，又可以避免網紅擔心的硬銷問題，對網紅和廣告商來說，多了一個選擇。

明報記者 薛偉傑

ZyViz共同創辦人林柏傑表示，最初是公司共同創辦人張漢裕提出可以運用人工智能技術，在短片背景加上廣告圖像，做到好像壁畫或電視機畫面。這套技術有兩大特點，首先，運用人工智能技術，自動分析短片內容，避開主角，找出背景較多的空位，加上廣告圖像，整個過程不經人手。此外，為了逼真自然，當短片中主角移動肢體，和廣告圖像有所重疊時，主角的肢體會遮蓋住部分廣告圖像。

他表示，傳統影像加工技術，會將後加上去的圖像（如電視台標誌）疊在短片畫面的上層，不論是背景還是主角，都會被這個後加圖像遮蓋，多少會令觀眾看起來覺得不自然。該公司人工智能技術，能夠自動將主角從背景分離出來，將主角放在上層、背景放在下層，然後放入廣告圖像成中層。廣告圖像好似和短片背景融為一體，觀眾亦不會覺得圖像「破壞」了原來短片。

研發3年 令廣告不疊上主角

可是，要做到這種效果卻不容易，因為將主角從背景分離出來時，連一小撮頭髮也必須包括在內，才不會失真。為此，該公司花近3年改良。直至去年1月開始推出服務，配對廣告商和YouTuber合作。其間，公司申請了13項專利，至今約5項獲批。現時已和100多個本地網紅達成合作協議，緊密合作的有近30個。

林柏傑認為，這種模式對於網紅和廣告商來說，都有好處，可說是各取所需。

獲5項專利 合作網紅近30個

在YouTuber網紅方面，該公司分析過，無論其人氣多麼高，他接拍的廣告片，一般都不會超過其拍攝短片總數的兩成。如果網紅為廣告商拍攝的短片比例太高，會冒上流失粉絲的風險。換句話說，網紅拍攝的短片當中，至少有八成都沒有直接的廣告收入，只是從YouTube分享廣告收入。這些原本沒有任何廣告信息的短片，正好用來配對廣告商，加上背景廣告圖像。由於網紅在短片中實際沒提及廣告商名稱和產品，所以粉絲不會太抗拒。

對廣告商來說，背景廣告比請一個網紅特別攝製廣告短片，收費低得多。就算廣告商不計較收費高低，想請網紅特別攝製短片，有時也未必能夠達成共識。因為廣告商可能希望其產品由頭到尾出現，網紅卻希望包裝到不像廣告片，在短片末段才揭盅。這種背景廣告就可以減少雙方分歧。

廣告面積信息量受限制

林柏傑承認，因為面積所限及沒有人講解，背景廣告信息有限；中長期增加品牌認知度卻有幫助。而人工智能分析適合廣告圖像的背景位置時，會兼顧不會和網紅距離太遠。可以肯定的是，網民一定會看到這種廣告。

若廣告商希望增加互動性，可以參考該公司在聖誕和農曆新年時的有獎遊戲，當時分別在某些網紅短片加入卡通老虎公仔，讓網民截取畫面電郵給公司，獎品是iPhone和iWatch。由於網民不知老虎公仔何時出現，所以需要很留心地看。現時採用這種背景廣告的廣告商包括傳統銀行、虛擬銀行、保險公司、海外地產發展商、VPN服務供應商和飲食業等。

該公司計劃，稍後先將這服務拓展至台灣、新加坡、馬來西亞及印尼。然後，今年底開拓英美市場，明年再開拓中國內地市場。平台方面，短期內仍然專攻YouTube，之後逐漸擴展至facebook和Instagram，以及TikTok、抖音、快手。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

4年來小於280呎新屋 七成屬私人重建 涉近5000伙 超官地同類單位逾倍
4年來小於280呎新屋 七成屬私人重建 涉近5000伙 超官地同類單位逾倍
上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位
上水尚宜最細僅138呎 面積猶如車位
逾10年前推限呎限量 「谷大」供應量
逾10年前推限呎限量 「谷大」供應量
柏傲莊III取消交易增至160宗 涉銷售額26.3億
柏傲莊III取消交易增至160宗 涉銷售額26.3億
安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏
安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏
安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險
安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險
法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指
法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指
西方資產管理：中國今年GDP增長5% 通脹2%
西方資產管理：中國今年GDP增長5% 通脹2%
多想雲客戶集中消費業 季節波動
多想雲客戶集中消費業 季節波動
電郵揭券商代泰加申贖回12億遭拒 流動性提供商質疑「左手交右手」 促釐清關係
電郵揭券商代泰加申贖回12億遭拒 流動性提供商質疑「左手交右手」 促釐清關係
德勤黎嘉恩甘仲恒 兼任NBL臨時清盤人
德勤黎嘉恩甘仲恒 兼任NBL臨時清盤人
渣打香港料今季收入仍存挑戰
渣打香港料今季收入仍存挑戰
FreightAmigo：去年中小企客量倍增
FreightAmigo：去年中小企客量倍增
3香港開店中店 先駐百佳5超市
3香港開店中店 先駐百佳5超市
匯控上年料多賺逾兩倍 聚焦淨息差 大行紛上調目標價
匯控上年料多賺逾兩倍 聚焦淨息差 大行紛上調目標價
Tatler香港續拓網購 料今年平台銷售增3倍
Tatler香港續拓網購 料今年平台銷售增3倍
永明金融擴代理隊伍 目標以內地客為主
永明金融擴代理隊伍 目標以內地客為主
廣告商：非單看網紅人氣 需考慮內容配合否
廣告商：非單看網紅人氣 需考慮內容配合否
張兆聰：市場情緒差 減持恒指ETF
張兆聰：市場情緒差 減持恒指ETF
李澄幸：子女移民 港資產傳承宜趁早策劃
李澄幸：子女移民 港資產傳承宜趁早策劃
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價逆市企穩 匯控購13827
金子：股價逆市企穩 匯控購13827
張兆聰：加速見底 美團可分注買
張兆聰：加速見底 美團可分注買
伍禮賢：憧憬美加息 可買華夏港銀ETF
伍禮賢：憧憬美加息 可買華夏港銀ETF
簡志健、傅可怡：Datadog持續擴大市場份額
簡志健、傅可怡：Datadog持續擴大市場份額
《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱
《幫你格價》：今期新推居屋大檢閱
沈永年：港人內地物業傳承有法可依
沈永年：港人內地物業傳承有法可依
梁振輝：金價向上阻力1920美元
梁振輝：金價向上阻力1920美元
陳大為：如何用信息角度看地緣影響（上）
陳大為：如何用信息角度看地緣影響（上）
區偉志：挖礦經濟學：礦工成本價3.5萬美元撈比特幣
區偉志：挖礦經濟學：礦工成本價3.5萬美元撈比特幣
陸振球：預算案勿因財赤亂加稅
陸振球：預算案勿因財赤亂加稅
陸振球：國泰股價強勢 零售股或可人棄我取
陸振球：國泰股價強勢 零售股或可人棄我取
林少陽：增長股價值股兩種部署
林少陽：增長股價值股兩種部署
技術取勝：中石化處50天線之上
技術取勝：中石化處50天線之上
謝偉銓：轉移地積比率 促進舊樓活化重建
謝偉銓：轉移地積比率 促進舊樓活化重建
李聲揚：市場永遠就是不明朗
李聲揚：市場永遠就是不明朗
蔡金強：美國通脹之戰
蔡金強：美國通脹之戰
徐家健：相關ETF出現 元宇宙概念股趨波動
徐家健：相關ETF出現 元宇宙概念股趨波動
艾雲豪：靜下來你就贏的瑜伽課
艾雲豪：靜下來你就贏的瑜伽課
李順威：調查反映投資者悲觀
李順威：調查反映投資者悲觀
劉思明：港股波動勿悲 金融股可吸
劉思明：港股波動勿悲 金融股可吸
何啟聰：美列「惡名市場」 阿里看淡沽17979
何啟聰：美列「惡名市場」 阿里看淡沽17979
瑞銀亞洲：憧憬周二業績 匯控留意牛50927
瑞銀亞洲：憧憬周二業績 匯控留意牛50927
摩根大通亞洲：股價急跌博反彈 美團購21059
摩根大通亞洲：股價急跌博反彈 美團購21059
周顯：股神被指內幕交易的嫌疑
周顯：股神被指內幕交易的嫌疑
張佩儀：把握積金管理兩「黃金十年」
張佩儀：把握積金管理兩「黃金十年」
王弼：買租車股待暑假收割
王弼：買租車股待暑假收割
曾淵滄：美團升得多 難怪跌得深
曾淵滄：美團升得多 難怪跌得深
湯文亮：現在不是減價潮是鋤價潮
湯文亮：現在不是減價潮是鋤價潮
陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力
陳永傑：美通脹料回落 港樓累積購買力
廖偉強：今年樓價料先跌後升
廖偉強：今年樓價料先跌後升
布少明：樓市購買力仍在
布少明：樓市購買力仍在
馬泰陽：新晉屋苑抗跌力勝傳統屋苑
馬泰陽：新晉屋苑抗跌力勝傳統屋苑
海濱花園2房移民盤575萬沽 低估價9%
海濱花園2房移民盤575萬沽 低估價9%
大學閣處豪宅區 賞西半山維港景
大學閣處豪宅區 賞西半山維港景
新寶城本月2房主導 均呎1.8萬
新寶城本月2房主導 均呎1.8萬
富達新基金 專攻退休人士
富達新基金 專攻退休人士