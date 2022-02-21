匯控上年料多賺逾兩倍 聚焦淨息差 大行紛上調目標價

花旗：美英加息均可推升利潤

花旗上周將匯控目標價由57.2元提升至68.8元，維持「買入」評級。該行預期聯儲局今年將加息6次，英倫銀行年內累計加息3次，將推升匯控每股盈利在2022年至2025年增加11%至15%，有形股本回報率則可望在2023年達到10%。該行指出，聯儲局加息會對匯控有明顯影響，每加息0.25厘，將提升稅前利潤約7%。該行亦預期英資銀行在回購等資本回報有驚喜，它們在去年通過英倫銀行的壓力測試，或在今年公布超過市場預期的回購計劃，成為股價的額外催化劑。

摩根士丹利上周上調匯控目標價，由55.1元升至58.2元，評級是「與大市等配」。大摩將匯控今年和明年的每股盈利預測分別提升3%和6%，預期英倫銀行加快加息可帶動淨利息收入提高，在最理想情况可升至66.8元。因為港元拆息上升較美元拆息遲緩，今年淨息差只會溫和上升，但在明年可見大幅反彈1.5厘。銀行員工薪酬升幅近期亦成為業績關注點，大摩預期受薪酬開支上升和季節性因素影響，匯控第四季營運開支按季料升7%，按年則降2%。

高盛：匯控資本足 料回購逐年加碼

高盛上月將匯控目標價由61元升至68元，評級維持「買入」。雖然匯控自2020年9月的低位累升逾一倍，但以68元目標價計算，今年的預期市帳率只有1倍，代表現價仍然吸引。高盛預期至2024年底，聯儲局將加息10次，有助匯控在2022年至2025年的每股盈利平均增6%。資本回報方面，由於匯控有超額資本，高盛預期回購金額會從去年的20億美元，增至在2025年前每年有40億美元，加上股息，總資本回報率可由去年的5%增至2025年約10%。

明報記者 歐陽偉昉