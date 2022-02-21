FreightAmigo：去年中小企客量倍增

海運空運費用今年料續升

謝凱澄稱，以海運為例，每20呎及40呎標準箱（TEU）的運費已由2020年2月的1.2萬及1.5萬元，到2021年升至1.6萬至2萬元，市場缺櫃持續，她料今年的運費還有數十個巴仙升幅。空運快遞商亦於今年提升4%至6%費用。空運方面，雖然國泰航空（0293）一度因第五波疫情停運客機，但她指出，貨航未至全面停止，碰巧該段期間屬新年淡季，因此運費只比之前的兩星期升逾10%。

在農曆新年之前，她見到物流採購亦由傳統歐美市場，轉移回東南亞及亞洲地區，而歐洲市場對快速試劑的需求非常大。客戶群使用香港及內地幾個主要大港口的用量亦最高。市場對往來中、歐的物流需求繼續佔多數，但是因為他們的平台覆蓋較廣，因此經「一帶一路」地區甚至非常規覆蓋的中東、非洲及印度處理物流的需求亦見增加。

AI配對物流方案 海外搬家個人客增

儘管物流費用上升，謝凱澄說，由於FreightAmigo推出具備人工智能功能的運算及配對功能，令中小企、微商及電商更易配搭好需時較短及具效率的物流及報價方案，因此有助他們的中小企客量在去年按年多了一倍。在商業客戶為他們提供70%至80%生意同時，更多了個人客經他們處理寄送BNO護照及海外搬家事宜。

為配合業務發展，謝凱澄指出，FreightAmigo和30個以上的海、空運等伙伴合作，覆蓋全球九成以上地區的基礎上，因應亞洲區內的物流需求持續上升，進一步開發方案。現時其平台的貿易數據計算功能，更幫如匯豐等金融機構更易掌握及提供切合中小企的貸款方案，料有助該公司的客戶用量上升。