渣打香港料今季收入仍存挑戰

維持今年貸款中單位數增長預期

禤惠儀表示，疫下市民減少外出，零售信用卡簽帳等會減少，今季收入存在挑戰。她指出該行貸款去年有雙位增長，今年開局穩定，但近數周疫情轉差，本地市道集中處理疫情，惟料這些情况屬短暫，希望今季即使存在挑戰，接下來時間會如以往般復蘇，故仍維持今年貸款中單位數增長的預期。

渣打於香港市場上季信貸減值2億美元，按年飈近20倍。禤解釋，去年下半年有些客人面對市場挑戰，流動性或有緊絀，故該行上季作較保守而謹慎的撥備，但強調信貸損失比率維持健康水平。對於今年撥備情况，她坦言沒有水晶球，冀隨着疫情穩定後，相關企業的業務可恢復過來。

該行目前因應疫情關閉約三分之一分行，她表示有些客戶冀在分行作大額交易，故她料相關交易量會減少，而香港分行網點近年維持60至70間，看不到未來會大變動。另外，她透露旗下虛擬銀行Mox正申請財富管理相關牌照。

禤惠儀：數碼化勢成收入增長引擎

儘管面對疫情挑戰，她對今年該行收入動力審慎樂觀，指市場預期今年聯儲局將加息4至6次，對紓緩銀行息差壓力有幫助，香港是集團最重要的流動性提供者、最大資產負債表的市場，加息會為該行今年收入增長帶來動力。另一方面，客戶開始適應用數碼管理財富，料數碼相關財富管理收入可修復近期部分分行關閉造成的收入影響。她認為，過往數年該行在數碼化打下基礎，該行的財富管理有三成業務已數碼化，數碼化未來會成為收入增長引擎。