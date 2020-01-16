德勤黎嘉恩甘仲恒 兼任NBL臨時清盤人

據消息指，高院最終亦落實委任黎嘉恩及甘仲恒，讓他們同時兼任NBL的臨時清盤人。一般相信，此舉或旨在進一步加緊追蹤泰加保險用作投資現貨外幣交易的資金下落。

德勤懷疑NBL瞞交易對手身分

本報收到的文件顯示，早於德勤進駐成為NBL的臨時清盤人之前，早已以泰加的經理人身分於今年1月下旬追問NBL關於泰加保險存進的資金去向及當中涉及到的交易對手身分。德勤在1月29日向NBL負責人李卓峰、尹啟良等人發電郵，更直指NBL有繼續隱瞞處理泰加保險交付的資金涉及到的交易對手身分之嫌，要求盡速提供前法定授權人處理資金轉移至交易對手的相關文件，甚至投資結單。

NBL負責人稱已交名單

李卓峰則在農曆新年後，於2月9日向德勤的黎、甘兩人抄送發電郵，反駁稱其已向保監及證監會披露交易對手的資料，又表示在受制於非公開的經紀協議，要就德勤的要求尋求法律意見。他更稱，已向德勤提供投資者結單，若再索取，則按每份收取100元行政費。

另外在電郵內，他提醒德勤，在向Four Dimensions處理贖回流通程序時，因應泰加保險及NBL均被監管機構獲發「紅旗」警示的機構，因此按例要向開曼群島金管局填報問卷回應，方能完成贖回程序。