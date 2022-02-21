經濟

電郵揭券商代泰加申贖回12億遭拒 流動性提供商質疑「左手交右手」 促釐清關係

【明報專訊】泰加保險控股（6161）子公司泰加保險早前遭保監委派德勤入場接管後，隨即追查該公司約1.54億美元（約12億港元）資金去向。本報早前報道，資金疑似流入泰加主要股東吳宇相關基金，惟一批電郵文件卻出現另一版本，顯示券商Nerico Brothers（NBL）上月曾代表泰加保險，要求向主要流動性提供商（Prime of Prime）Four Dimensions（FD）贖回1.54億美元款項，不過，FD質疑NBL其實是代表泰加保險向吳宇相關基金買入該公司的流通量供應單位（liquidity provider unit），將資金「左手交右手」，要求釐清各方關係。

明報記者 陳偉燊

泰加控股上月曾發公告，強調NBL一直為泰加控股的獨立第三方，又指NBL當時已確認，泰加保險向NBL存入的資金並非如新聞報道所指用作申購Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP（AHECAF）的份額。

FD：留意泰加受查 現「紅旗」警示

但據NBL提供與FD往來的一批電郵顯示，NBL提出贖回1.54億美元款項後，FD在今年1月27日回覆時表明，留意到有證據顯示，NBL此前其實是代表泰加保險，向新加坡對冲基金AHECAF購入了一批FD旗下流通量供應單位，而泰加保險及AHECAF其實是屬於同一大股東吳宇。該行又稱，留意到泰加在港受查，NBL要求贖回基金單位已出現「紅旗」警示，因此要求NBL盡快釐清與泰加保險、AHECAF及其管理人Amber Hill Capital Management的關係，始能處理退款。

直至2月7日，NBL一名英文名為Jerff的主管回覆FD，除泰加保險與管理AHECAF的Amber Hill Capital Management的股東及董事均為吳宇外，NBL本身與吳宇及泰加保險等公司並無關係，更強調贖回單位是應泰加保險接管人德勤要求而提出。

NBL星基金信貸協議將取消

FD其後向NBL發電郵，進一步要求NBL按程序填報資料及回應反洗錢程序的問題，遞交予開曼群島金管局，稱若一切順利，開曼群島金管局在收齊資料後在一周內給予回覆，屆時才會處理贖回單位程序。

雙方的電郵往來更披露AHECAF與NBL此前有簽訂信貸協議。FD曾另向NBL發電郵提醒，根據此前簽訂協議，在處理贖回指示時，由AHECAF預留給NBL的約數千萬美元信貸額度亦會同時取消。有關AHECAF授予NBL的信貸額度的相關資料，目前未能從其他渠道確定其真確性；惟電郵中FD指出，NBL是代表泰加保險向同屬吳宇的AHECAF購入FD的流通量供應單位。

相關字詞﹕安山金控 吳宇 黎嘉恩 德勤 泰加保險

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