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新股巡禮

多想雲客戶集中消費業 季節波動

【明報專訊】踏入互聯網世代，要爭取客戶，線上線下都要做足工夫，於是衍生了大量專門從事線上線下整合式營銷方案服務供應商，計劃來港招股的多想雲科技正是其中一家。集團往績期間已有逾200名企業客戶，並持續保持盈利。

撰文 旻晞

多想雲主要提供整合營銷解決方案服務，包括5類營銷服務：內容營銷、SaaS互動營銷、數碼營銷、公關活動策劃、媒介廣告等。其中，內容營銷使用內容作為載體，將品牌客戶廣告整合至不同的活動及視頻，以達到營銷目的。內容營銷又可分為兩大類，即活動內容營銷及數碼內容營銷，簡單來說便是線下和線上活動之分別。

在活動內容營銷中，體育內容營銷集團偏重於體育活動作營銷用途，例如馬拉松及街舞。

市場結構分散 行業競爭愈激烈

隨着營銷渠道由線下拓展至線上、由個人電腦延伸至流動設備，令整個中國營銷服務市場保持穩定增長。據弗若斯特沙利文報告，估計由2020年至2025年內地營銷服務市場複合年增長率達15.3%，2025年市場總值達2.09萬億元人民幣。當中，尤其以數碼營銷市場複合年增長率達19.9%。

市場潛力無可置疑，但問題是市場結構高度分散，例如以按2020年銷售收入計，首五大活動營銷服務公司市佔率僅佔5.8%，多想雲排行全國第三，市佔率亦只有0.8%；在體育項目內容營銷服務，首五大服務供應商市佔率僅10.3%；多想雲排行第三，市佔率亦僅2.5%。市場結構極度分散，代表競爭愈激烈，或壓縮服務商的盈利空間。

屬輕資產行業 財政狀况健康

不過「大有大做、細有細做」，按多想雲往績看，已為逾200名客戶提供服務，客戶品牌包括立白、361度（1361）、華潤置地（1109）、萬科（2202）、恒安（1044）等，且至少「年年有錢賺」。但2020年新冠疫情對集團業務帶來重大影響，令當年收入及盈利分別要急跌21%及60%（見圖）。主要是新冠疫情令國內實施全國性封鎖，尤其是線下的營銷及公關活動策劃項目首當其衝。

集團表示，2020年便有3個及15個內容營銷及公關策劃項目分別被推遲或取消。雖則2021年集團盈收全面復蘇，但按首9個月營收水平看，要追回2019年盈收水平相信有一定難度，集團透露，形容去年全年收益較2020年適度增加。

當然，集團業務本身季節因素相當強烈，通常第三、四季是傳統旺季，包括國慶黃金周、中秋、「雙十一」、聖誕及除夕等節日都是營銷旺季，第四季應有較高的盈利。除季節因素較強，集團客群方面，亦較依賴快速消費品及鞋履服飾行業，往績期間相關客戶佔集團收入比重介乎70%至80%，行業周期因素重，以及其客戶行業集中同樣為集團盈利帶來波動。

同業雲想科技上市後累跌66%

不過，由於業務特色屬輕資產行業，集團投放主要在人力資源上，故財政狀况方面亦屬較健康，資產負債比率於去年9月底只為18.1%；利息覆蓋率有14.1倍。

目前於本港掛牌的類近同業，有2020年底上市的雲想科技（2131）。2020年雲想科技收入達25.8億元人民幣，為多想雲同期的8倍多，但毛利率僅為8%，遠低於多想雲的24%。

須留意的是，雲想科技自去年6月「潛水」以來，自上周五收市價2.39元，較招股價累積跌66%。去年12月雖因集團涉足「元宇宙」概念而出現炒作，但不久便回歸平靜，或反映當前市場對相關行業股份興趣不大。

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