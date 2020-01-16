西方資產管理：中國今年GDP增長5% 通脹2%

「長遠而言，我們預計中國的經濟方針將繼續以內需（包括服務業）為主，並逐漸遠離低端製造業，未來數年中國的GDP增速將回復到4.5%至5.5%。我們預計聯儲局加息不會對人民幣匯率產生重大影響。首先，美國加息3到4次的情况已充份反映在外匯市場走勢上，今年人民幣的匯率也未見大幅走弱。這可能是由於美國通脹升至逾7%，令當地實際利率仍然處於高度負數區域。其次，中國對外收支帳依然強勁，中國銀行擁有大量在岸美元儲備，為人民幣匯率提供了有力支撐。」

美實質負利率 增人民幣兌美元吸引力

「在中國房地產方面，投資者仍然擔憂負債纍纍的中國房地產企業，將會出現債券違約潮。我們認為中國經濟的主要風險是當局大幅收緊整個房地產行業的貸款。雖然當局對房地產商的整頓，對一系列供應鏈（例如建築公司、承辦商和鋼鐵製造商）帶來重大影響，但我們相信這種影響是可控的，中國整體經濟將持續強韌。如有需要採取逆周期措施，中國當局也可拉動宏觀和房地產行業，措施或包括進一步下調銀行存款準備金率以刺激銀行放貸予房地產行業，以及下調政策利率。中國當局也可指示國有銀行向置業人士提供貸款，並縮短批准按揭貸款的等待時間，以紓緩現金流的壓力。」

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