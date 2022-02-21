法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指

在《Money Monday》第331期（1月10日出版），呂成認為有四大因素可支持恒指今年向好，全年有10%至15%上升空間。四大因素包括：（1）恒指預測市盈率當時僅10.7倍，估值在過去12個月下調20%，估值不貴；（2）在美國上市的中概股料繼續來港作第二上市，新股市場暢旺可帶來流動性；（3）本港今年有機會恢復與內地及澳門通關，有利消費市道；（4）在恒指成分股數目由現時64隻增至日後80隻的過程中，板塊將更加多元化。

上述報道出版後，恒指延續升浪，1月21日最高報24,982點，即使過去一個月轉趨反覆，上周五收報24,327點，與去年底收市價23,397點比較，仍上升930點或3.97%，可見呂成上述預測靠譜。

匯控友邦受惠美加息 推升恒指

呂成今年初看好恒指，其中一個原因是預期本港今年有機會恢復與內地及澳門通關，有利消費市道，即使本港近日疫情升溫，他上周仍維持有關觀點，料本港是次疫情受控後，投資者可能便會預期本港與內地恢復通關。

在目前恒指64隻成分股中，呂成指出，以中國內地業務為主的藍籌佔65%，佔比18%的匯控（0005）及友邦（1299）等金融股對美國利率敏感、受惠美國加息在即，餘下17%包括以本港業務為主的藍籌，部分則會受惠於本港恢復與內地通關。

北水近月增持中資科網地產消費

值得注意的是，恒指及國指去年分別下跌14.08%及23.30%後，今年以來已轉跌為升，而去年錄得升幅的歐盟50指數（Euro Stoxx 50）、日經225指數、標指、Nasdaq 100指數及滬深500指數今年以來均錄得跌幅（圖1），可見市場正出現均值回歸（Mean Reversion），若趨勢持續，有利恒指進一步向好。

既然恒指今年仍有上升空間，讀者也可留意北水近月於港股的部署。呂成指去年12月以來，內地資金經過港股通淨買入不少中資科網（通訊服務類別）、地產及耐用消費品股（圖2）。

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