法巴呂成：通關仍可期 續看好恒指

【明報專訊】法國巴黎銀行董事總經理兼東亞地區策略團隊主管呂成今年初已看好港股，料恒指全年可升10%至15%，而恒指至今則上升3.97%；即使本港近日新冠疫情升溫令市場情緒轉差，呂成上周仍然繼續看好恒指，其中一個原因是，他相信本港是次疫情受控後，投資者可能便會預期本港與內地恢復通關。
在《Money Monday》第331期（1月10日出版），呂成認為有四大因素可支持恒指今年向好，全年有10%至15%上升空間。四大因素包括：（1）恒指預測市盈率當時僅10.7倍，估值在過去12個月下調20%，估值不貴；（2）在美國上市的中概股料繼續來港作第二上市，新股市場暢旺可帶來流動性；（3）本港今年有機會恢復與內地及澳門通關，有利消費市道；（4）在恒指成分股數目由現時64隻增至日後80隻的過程中，板塊將更加多元化。
上述報道出版後，恒指延續升浪，1月21日最高報24,982點，即使過去一個月轉趨反覆，上周五收報24,327點，與去年底收市價23,397點比較，仍上升930點或3.97%，可見呂成上述預測靠譜。
匯控友邦受惠美加息 推升恒指
呂成今年初看好恒指，其中一個原因是預期本港今年有機會恢復與內地及澳門通關，有利消費市道，即使本港近日疫情升溫，他上周仍維持有關觀點，料本港是次疫情受控後，投資者可能便會預期本港與內地恢復通關。
在目前恒指64隻成分股中，呂成指出，以中國內地業務為主的藍籌佔65%，佔比18%的匯控（0005）及友邦（1299）等金融股對美國利率敏感、受惠美國加息在即，餘下17%包括以本港業務為主的藍籌，部分則會受惠於本港恢復與內地通關。
北水近月增持中資科網地產消費
值得注意的是，恒指及國指去年分別下跌14.08%及23.30%後，今年以來已轉跌為升，而去年錄得升幅的歐盟50指數（Euro Stoxx 50）、日經225指數、標指、Nasdaq 100指數及滬深500指數今年以來均錄得跌幅（圖1），可見市場正出現均值回歸（Mean Reversion），若趨勢持續，有利恒指進一步向好。
既然恒指今年仍有上升空間，讀者也可留意北水近月於港股的部署。呂成指去年12月以來，內地資金經過港股通淨買入不少中資科網（通訊服務類別）、地產及耐用消費品股（圖2）。
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