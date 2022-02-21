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安聯湯繼成：加息疫情 亞洲經濟兩大風險

【明報專訊】安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強認為目前投資亞洲股市有兩大風險：第一，若美國通脹升溫令息口加快上升，美元持續轉強，傳統上不利亞洲股市；第二，新冠變種病種Omicron在區內擴散，導致更多封城措施。

陳致強的同事、安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成羅列詳細經濟數據，就上述風險予以分析。湯繼成指出，市場現已預期美國聯儲局今年加息1厘，而且亦會在下半年開始縮減資產負債表規模；隨着聯邦基金利率回升，意味美國實質利率上漲，這會令亞洲經濟體出現資金外流，令亞洲貨幣匯價下跌。

美國加息 亞洲經濟體或現走資

當中，由於菲律賓、印度及印尼經常帳赤字對比GDP比率料由去年到今年分別由-0.2%擴闊至-0.7%、由-1.1%擴闊至-1.3%及由-1.2%擴闊至-1.8%，這些東南亞或南亞國家貨幣將會面對較大貶值壓力。

菲律賓印度印尼貨幣料受壓

因此，湯繼成預測，菲律賓、印度及印尼今明兩年將會加息來捍衛匯價及打擊通脹，其政策利率料分別由2厘加至3厘、4厘加至5厘、3.5厘加至4.75厘。其他亞洲國家中，韓國、馬來亞西、新加坡、泰國及越南央行在今年及明年料均需要加息，而中國及日本央行期內料可維持利率不變，分別為3.7厘及-0.1厘。

新冠疫情方面，湯繼成指出，亞洲不同國家有不同應對策略，中國採取對病毒零容忍政策（Zero-Covid Policy），以「動態清零」為目標抗疫。他引述中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山的觀點，中國若要從對病毒零容忍轉為與病毒共存政策，有兩項先決條件，一是新冠疫情的死亡率跌至約0.1%，二是病毒的「基本繁殖率」（Basic Reproduction Number、R0，指在未受感染人群中，一個患者直接傳染的平均人數）回落到1至1.5，而目前Omicron的R0超過10，因此短期內料仍將維持對病毒零容忍政策。

變種傳染力強 動態清零有理

值得留意的是，鍾南山去年12月出席一個學術會議時表示，在新冠疫情爆發之初，很多國家覺得中國的防控措施過度，但現在都覺得做法正確；而中國疫情防控有效主要靠「兩板斧」，第一是早發現、早診斷、早隔離、及時治療；第二是全民接種新冠疫苗。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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