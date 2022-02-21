安聯陳致強：中資金融資源電力醫械料跑贏

【明報專訊】本港新冠疫情持續升溫，加上中資科網龍頭股拖累，恒指上周下跌578點或2.32%，而中資醫療股普遍逆市向好；今期封面故事專訪安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強，以及亞太區高級經濟師湯繼成分析最新形勢。陳致強表示，隨着內地貨幣政策轉趨寬鬆，料反映內地信貸增長變化的指標——信貸脈衝（credit impulse）下季將回升，帶動經濟增長回穩，利好企業盈利，看好下季中資股表現，中資金融股及資源股可望跑贏大市，中資電力股及醫療器械股也值得留意。湯繼成則認為，由於新冠疫情死亡率仍然偏高，而Omicron的傳染力特別高，料中國短期仍會維持動態清零的抗疫政策。
明報記者 葉創成
陳致強表示，目前要分析中資股後市表現，不妨從回顧中國以至亞洲股市去年表現着手，當中，以美元計價的話，MSCI中國指數及恒生指數去年分別下跌22.74%及14.55%，而在比較大型的亞洲股市中，以獲財政政策刺激、外資積極流入、疫苗接種率上升及企業盈利向好的印度股市，以及得益於全球晶片短缺、價格上升的台灣股市表現最佳（見圖1）。
MSCI中國指數及恒生指數去年表現失色，陳致強分析，主要原因是內地政府在多個行業加強監管，令經濟活動減慢，而且大型內房違約風險增加亦帶來威脅；當中，MSCI中國指數主要因為成分股的估值下調而拖低股價，每股預測盈利其實僅輕微下調，類似情况在2018年亦曾出現。他表示，假如投資者回看的話，也會認為2018年底是入市買中資股的好時機，這對於投資者現時如何部署後市，也會帶來啟示。
不再只買大型A股 中型股可尋寶
與2018年中國主要股票指數悉數下跌不同的是，去年即使MSCI中國指數及恒生指數跌幅頗大，惟當中包括不少內地A股中型股的滬深500指數卻升近兩成，而去年每個月外資均經滬深股通淨買入內地A股（見圖2），陳致強認為，這反映外資對中國股市整體看法仍然正面，而安聯投資與其他外資，現時參與內地A股市場，已不再像過往般只買市值最大的一批股票，而是同樣在盈利增長理想的中型股尋寶。
去年人幣漲A股升 基本面勝2018年
另外，在中國股市普遍下跌的2018年，人民幣在岸價亦貶值5.33%，而去年人民幣在岸價升值2.69%後，今年以來進一步上漲0.48%，上周五收報6.3256。
陳致強分析，人民幣匯價強勢，其中一個原因是內地A股等人民幣資產對外資有吸引力，獲外資持續增持，預料此趨勢仍會持續。
內地信貸脈衝料回升 利好股市
陳致強表示，雖然內地貨幣政策今年以來已轉趨寬鬆，惟資金流入實體經濟需時，預料反映內地信貸增長變化的指標——信貸脈衝（credit impulse）去年持續下滑後（見圖3），本季料將於低位築底，下季始回升，而經濟增長屆時亦可望見底，故他看好中國股市下季表現。
2018年底薦中資電力醫械倍升
若中資股下季表現看俏的話，有何板塊可望跑贏大市呢？陳致強透露，雖然安聯投資中長線仍然看好電動車及太陽能股，惟在美國快將啟動加息周期之際，價值股料延續過去數個月的走勢、繼續跑贏增長股，認為現階段可留意中資金融股及資源股等價值股（編按：多隻藍籌內銀、內險及石油股的技術分析，可參考19頁的「技術取勝」專欄）。
在《Money Monday》第178期（2018年12月10日出版）封面故事，陳致強認為，面對港股波動市况，投資者可採用啞鈴狀投資策略（Barbell Investment Strategy），一方面持有可望穩定派息的舊經濟股，例如中資電力股，另一方面也投資受惠結構增長機會的新經濟股，例如醫療器械股。在該期封面故事所提及的內地醫療器械股龍頭股邁瑞醫療（深：300760）至今股價升近兩倍，而所提及的華能國電（0902）等中資電力股則在去年下半年普遍向好，成為逆市奇葩。
中資醫械股基本因素非常好
記者請教陳致強對中資電力股及醫療器械股的最新看法，他表示：「雖然中資電力股營業額可望維持增長，但煤價高企或為利潤率帶來風險。市場會『獎勵』一些有計劃從燃煤轉型為綠色發電的上市公司。中資醫療器械股的基本因素非常好，原因是內地繼續會興建更多醫院，此板塊會受惠；更重要的是，這些醫療器械股產品具競爭力，應可得益於全球市場佔有率上升」。
安聯投資是一家領先的主動投資管理公司，在全球23個地區擁有超過700名投資專家，資產管理規模達到6470億歐元。
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[封面故事]
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