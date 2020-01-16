淘大花園再錄蝕讓 2房590萬沽

原業主持貨近4年 實蝕30萬

資料顯示，淘大花園在本月初已錄蝕讓成交，一個實用285方呎的1房戶，以503萬元易手，實呎17,649元。原業主在2018年8月以520萬元購入，持貨逾3年帳蝕17萬元離場。

另新屯門中心有業主計劃移民，大幅減價賣樓。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，單位來自10座高層F室，實用455方呎，原業主去年11月起以670萬元放售，近月疫情有蔓延之勢，提高減價幅度，主動減價20萬元，獲外區客洽詢，雙方終以598.8萬元成交，較最初叫價低71.2萬元或11%，實呎13,160元。原業主2008年以約148萬元購入，持貨約14年，帳面獲利450.8萬元或逾3倍。

YOHO Midtown低市價7%易手

元朗YOHO Midtown則錄低市價成交。美聯物業高級區域經理陳鋒表示，單位為M3座低層H室，屬實用443方呎兩房戶，原業主今年1月底、春節前以市價約830萬元放售，農曆新年後疫情轉趨嚴峻，原業主主動減價30萬元或3.6%放售，至近日獲買家垂青，再減35萬元或4.4%、以765萬元成交，較最初叫價830萬元低65萬元或約7%，實呎17,269元，較市價低約7%。原業主2011年3月以約333萬元購入單位，持貨快將11年，帳面獲利432萬元，物業升值近1.3倍。

御海灣II錄3宗一手成交

一手市場未有全新項目登場，發展商積極推售新盤貨尾，昨日新盤市場只得零星成交，其中新地（0016）屯門御海灣II錄3宗成交，而恒地（0012）啟德THE HENLEY III再售出1伙，為3A座1樓F室，實用229方呎，開放式間隔，成交價587.48萬元，呎價25,654元。

[香港地產]