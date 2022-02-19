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2022年2月19日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
外賣面臨降費 美團應聲挫15% 銀保監籲防範元宇宙 監管陰霾重臨
發改委提推動金融系統減費
元宇宙概念股受壓 嗶哩嗶哩快手挫半成
恒指插465點 ATM佔346點
農夫山泉終染藍 聯想三度晉身藍籌
核數師未識別重複減值 財匯局轉介會計師公會
財金當局促業界推疫苗通行證 金管局令銀行兩周內回覆 不推行要解釋
外媒：保誠下任CEO 或港以外地方履新
Hermès：今年產品平均加價3.5%
金沙中國去年虧損收窄 不派息
上月內地乘用車銷量按年升7%
定業街舊樓項目 宏安地產4.91億沽
正榮地產：或未能償還3月債務
「沽空」女股神 3個月賺55% Cathie Wood旗艦ETF同期跌42%
福特野馬獲薦今年電動車首選
英停投資移民黃金簽證 劍指俄羅斯富豪
WeChat Pay派1500萬封利市
會德豐九龍貨倉批建7幢1782伙 較11年前批建單位大增1.3倍
新世界或相關人士1.85億購元朗地
CCL跌至43周新低 按周挫0.78%
藍灣3房售轉租 呎租34元3年新低
逸瓏灣8撻訂戶重售 成交價1063萬貴3年前15%
陸振球：美國加息或虎頭蛇尾
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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