會德豐九龍貨倉批建7幢1782伙 較11年前批建單位大增1.3倍

明報記者 甘潔瑩

會德豐持有九龍灣啟興道1至5號九龍貨倉，地盤約16萬方呎，前臨觀塘避風塘，毗鄰為啟德跑道區，發展商早在2008年已展開該項住宅改劃，最初擬建5幢住宅大廈及14幢洋房，提供1015伙，總樓面約99.4萬方呎，因應政府及各界的意見，會德豐降低地積比率發展，終在2011年獲擬興建7幢住宅大廈，提供784伙、平均面積約1050方呎的住宅發展，總樓面約82.9萬方呎。

單位平均面積大減56%至465呎

惟多年來未能與政府完成補地價，會德豐亦作兩手準備，2017年將項目申請活化，同時向屋宇署申請重建商廈，涉59萬方呎。會德豐一直未有落實有關發展，至去年捲土重來，再向城規會遞交改劃申請，擬以地積比率5倍作發展，申建7座住宅大廈，提供1782伙，單位伙數較11年前獲批方案大增998伙或1.3倍，單位平均面積由原先的1049方呎，縮減約56%至465方呎，總樓面約82.9萬方呎，並在昨日獲城規會有附帶條件下批准其申請。

毗鄰嘉里危險品倉10年前曾批建住宅

事實上，近年不少發展商將持有貨倉改劃為住宅，如同位於啟興道的嘉里危險品倉，嘉里（0683）2011年曾就項目申請作住宅發展，擬建3幢樓高31層高住宅大廈，提供216伙，總樓面約23.6萬方呎，2012年獲批其申請。嘉里同樣未有落實項目發展，2019年申請活化工廈，要求地積比率增20%至11.4倍，重建為一幢不多於26層高（包括5層地庫）的商廈，涉及樓面面積約52.68萬方呎，有關申請於2020年獲批。

環顧東九龍一帶，除了上述兩個項目，九建（0034）去年10月，亦就磋商逾20年的牛池灣清水灣道35號，與政府完成補地價，涉96.58億元，意味此項目可隨時開展。資料顯示，項目位於清水灣道35號，鄰近牛池灣村及港鐵彩虹站，前身為聖若瑟安老院項目，地盤面積逾20.7萬方呎，以重建樓面逾216萬方呎計，每呎樓面補地價4464元。