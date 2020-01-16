外媒：保誠下任CEO 或港以外地方履新

稱受制兩周強制隔離

集團早前宣布行政總裁辭任，下月底開始，暫由財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick兼任集團臨時執行總裁，他接受《金融時報》訪問時表示，絕對可以見到下任行政總裁會暫駐香港以外地方，直到在香港營運區域業務能真正變得更容易的時候。

保誠本月較早時曾表示，其下任執行總裁將駐紮亞洲。該集團以倫敦和香港為雙總部，但核心市場為香港和內地。Mark FitzPatrick表示，希望下任執行總裁會長期駐守香港，但為期兩周的酒店強制隔離造成主要的問題。

冀落實「兩地方設一總部」模式

報道指保誠早前受激進投資者壓力，被要求取消倫敦總部，倫敦總部的員工已少於200人，Mark FitzPatrick表示，集團目標是有效地落實「兩個地方設立一個總部（one head office in two locations）」模式，以同等能力服務香港和倫敦投資者，但預計明年倫敦總部員工進一步微減。

保誠上周公布，集團執行總裁Mike Wells擬於下月底退任，鑑於業務上將重新定位，董事會正從集團內部和外界的候選人中，物色一位駐亞洲區的集團執行總裁以接替Mike Wells的工作，Mark FitzPatrick將會按需要協助新上任的集團執行總裁完成交接程序。