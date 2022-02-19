財金當局促業界推疫苗通行證 金管局令銀行兩周內回覆 不推行要解釋

明報記者 歐陽偉昉

金管局在通函中，未有要求客戶進入銀行也要接種疫苗，亦未提及會否跟隨政府做法，在4月和6月底將符合通行證的要求提升至已接種第二和第三劑疫苗，金管局回覆查詢時稱，措施具體內容可參閱通函，當局沒有其他補充。

通函未提對客戶實施

金管局通函提到，因應變種病毒Omicron具高度傳染性，銀行應提高預防措施保護員工和客戶，並確保基本銀行服務不受影響。當局參考政府和金融監管機構安排，強烈鼓勵銀行因應其營運需要，推行疫苗通行證。銀行應在兩星期內向金管局匯報實施與否，及開始實施的日期。

通函指，因健康狀况不適合接種疫苗的員工可獲豁免，但須出示有效的醫療證明，並定期接受新冠病毒檢測，而根據銀行最新資料，超過九成員工已接種至少一劑疫苗。金管局同時要求銀行，強烈鼓勵符合條件員工接種第三劑新冠疫苗。銀行應密切關注疫情發展，並根據政府預防和控制措施的最新指引，及時評估調整辦工場所安全措施的必要性。

就上述通函要求，銀行公會亦呼籲會員銀行積極研究落實安排。公會將繼續與金管局和相關政府部門緊密溝通，確保業界了解疫苗通行證的落實細節，並配合執行其他防疫措施，以達至最佳的抗疫效果，保障客戶及員工安全。

中銀香港（2388）表示，該行持續鼓勵員工盡早接種疫苗，將按照監管機構要求積極研究安排，並繼續留意最新疫情，適時採取適當措施。

證監建議相對溫和 倡安排在家工作

此外，保監局和積金局已在周三（16日）跟隨政府推行「疫苗通行證」，所有人員進入其辦公室前，均須少接種一劑疫苗，保監局在通函建議保險公司實行類似安排，積金局則建議強積金受託人和保薦人，不准未接種第一劑疫苗的員工和中介人進入辦公場所，不過他們均沒有要求受監管機構限時交代實行與否。

證監局通函則着重提示持牌法團，檢視其持續業務運作計劃安排，因應政府在家工作和避免聚集的呼籲，持牌法團應盡量增加在家工作的員工的數目，只有員工沒法遠程執行關鍵職務時才安排在辦公室工作。當局同時強烈鼓勵持牌法團，考慮只讓已接種疫苗的員工才可在辦公室工作。