恒指插465點 ATM佔346點

北水近半年最大淨流出

昨大市成交額1262億元，科指跌3.22%，國指跌1.99%。藍籌股以美團跌幅最大，拖累恒指260點，且是跌幅最大科指成分股。路透社報道山東省荷澤市「無房無貸」購房者首付降至兩成，且有內媒報道重慶、江西贛州亦有銀行下調首套房貸首付比率，內房、物管股昨逆市做好，華潤置地（1109）升5.05%，成升幅最大藍籌，碧桂園服務（6098）、中海外（0688）、碧桂園（2007）均升逾2%。科指成分股除了同程旅行（0780）升逾1%外，全部下跌。

北水昨連續第二日淨流出，累計流出38.73億元。騰訊昨單日錄淨流出15.19億元，美團錄淨流出13.51億元。

總結藍籌股全周表現，藥明生物（2269）表現最佳，累升10.32%，華潤啤酒（0291）、金沙中國（1928）分別累升6.08%、5.48%居次；美團表現最差，累跌17.47%，中國人壽（2628）、碧桂園服務亦分別累跌7.9%、5.06%。