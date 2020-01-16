恒指插465點 ATM佔346點

【明報專訊】國家發改委促外賣平台降費與中銀保監有關元宇宙言論令相關科技股下挫，拖累恒指昨跌465點或1.88%，收報24,327點，當中「ATM」共拖低恒指346點。北水昨錄得淨流出31.49億元，是近半年來最大單日淨流出。昨晚9時51分，恒指即月夜期報24,312點，低水16點。
北水近半年最大淨流出
昨大市成交額1262億元，科指跌3.22%，國指跌1.99%。藍籌股以美團跌幅最大，拖累恒指260點，且是跌幅最大科指成分股。路透社報道山東省荷澤市「無房無貸」購房者首付降至兩成，且有內媒報道重慶、江西贛州亦有銀行下調首套房貸首付比率，內房、物管股昨逆市做好，華潤置地（1109）升5.05%，成升幅最大藍籌，碧桂園服務（6098）、中海外（0688）、碧桂園（2007）均升逾2%。科指成分股除了同程旅行（0780）升逾1%外，全部下跌。
北水昨連續第二日淨流出，累計流出38.73億元。騰訊昨單日錄淨流出15.19億元，美團錄淨流出13.51億元。
總結藍籌股全周表現，藥明生物（2269）表現最佳，累升10.32%，華潤啤酒（0291）、金沙中國（1928）分別累升6.08%、5.48%居次；美團表現最差，累跌17.47%，中國人壽（2628）、碧桂園服務亦分別累跌7.9%、5.06%。