元宇宙概念股受壓 嗶哩嗶哩快手挫半成

【明報專訊】內地嚴打虛擬資產，繼虛擬貨幣後，中國銀保監昨發文指出，近期有不法分子以「元宇宙投資項目」、「元宇宙鏈遊」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，提示市場防範以「元宇宙」名義進行的非法集資。元宇宙概念股受壓，嗶哩嗶哩（9626）跌逾半成，快手（1024）跌4.9%，騰訊（0700）由升轉跌1.9%。文章列出4項活動，包括編造虛假元宇宙投資項目、打着元宇宙區塊鏈遊戲旗號詐騙、惡意炒作元宇宙房地產圈錢，以及變相從事元宇宙虛擬幣非法謀利。銀保監認為，上述活動打着「元宇宙」旗號，具有較大誘惑力、較強的欺騙成分，參與者易遭受財產損失。
銀保監籲提防虛擬房地產圈錢
銀保監指出，有不法分子綑綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩遊戲邊賺錢」、「投資周期短、收益高」，認為此類遊戲具有較強迷惑性，存在捲款跑路等風險；也要留意有不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。
當局表示，有不法分子號稱所發虛擬幣為未來「元宇宙通行貨幣」，誘導公眾購買投資，此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利，提示社會公眾增強風險防範意識和識別能力，慎防上當受騙。