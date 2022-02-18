經濟

香港地產

其士粉嶺工業地中標價比次標高1.5倍

【明報專訊】在新一波疫情陰霾下，部分發展商低價入標。上月由其士（0025）上月以2.974億元、每方呎樓面地價3387元投得的粉嶺安居街工業地，雖然中標價已比市場預期下限低約4%，但仍較次高標價大幅高出1.5倍。

上述安居街工業地，地盤面積約17,566方呎，最高可建樓面約87,780方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室等，地皮於上月截標，業界原先對地皮估值介乎約3.1億至4.04億元、每方呎樓面地價3500餘至4600餘元，但受到疫情影響，項目當時只接獲3份標書。

地皮最終由其士國際上月以2.974億元投得，以最高可建樓面約87,780方呎計，每方呎樓面地價約3387元。地政總署昨以不記名方式，公布餘下兩份標書的投標金額，投標價分別為4400萬及1.19億元，即每方呎樓面地價約501及1,356元，換言之其士中標價較次標高1.784億元或約1.5倍。

資料顯示，餘下兩家入標的發展商分別為信置（0083）及嘉華（0173）。賣地章程顯示，中標發展商需興建提供約50個車位的公眾停車場，而公眾停車場可獲豁免計入上述總樓面面積。

樂風伙星基金收購鴨脷洲舊樓

另外，繼宏安地產（1243）後，再有財團於鴨脷洲「插旗」。近年積極進行舊樓收購的樂風集團宣布，與新加坡房地產私募股權投資公司SC Capital Partners合作，已完成收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的逾90%業權，作住宅項目重建。樂風集團投資管理總監梁鎮峰表示，該地盤面積約4000方呎，規劃為「住宅（甲類）」地盤，總可建樓面約3.5萬方呎，預計整個地盤總收購價約4.18億元，每方呎樓面地價約11,943元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，是次重建項目位於港島區一個發展成熟的優越位置，集團計劃將其重建為港島南區的標誌性建築，住戶均可盡享香港仔海峽和海濱長廊景觀。

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