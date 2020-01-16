渣打一姐逾半億購淺水灣半世紀豪宅 毋懼疫情升溫 付逾800萬辣稅入市

明報記者 林尚民、容婌維

上述麗景園位於淺水灣麗景道18至40號，樓齡約52年，資料顯示，屋苑11座高層單位，實用1513方呎，3房間隔，望淺水灣一帶海景，上月連車位以5380萬元售出、實呎35,558元，登記買家身兼渣打銀行區域行政總裁（香港、台灣及澳門）及渣打香港行政總裁的禤惠儀及相關人士。原業主2009年2350萬元連車位購入，持貨約13年，帳面獲利3030萬元或近1.3倍。

資料顯示，禤惠儀等今次入市，須付樓價15%雙倍印花稅，即涉807萬元。據代理資料顯示，禤惠儀現持有的跑馬地樂翠台B座低層4室，實用1147方呎，現以3180萬元放售，實呎27,724元，較1998年購入價990萬元高2190萬元或2.2倍，若單位短期內成功售出，今次入市繳付之辣稅，有機會可獲退回。

南灣特色戶6580萬易手 實呎破4萬

事實上，在疫情下去年亦有多名金融界人士入市，如景順投資高級董事總經理、亞太區主管羅德城及相關人士，去年9月就以2.338億元購入東半山白璧極高層相連戶，並須付3507萬元辣稅，實用共3827方呎，平均實呎61,092元，成交價及呎價均創該廈新高。此外，惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海及其妻，去年5月、6月間亦先後購入黃竹坑港島南岸晉環、鰂魚涌太古城、大潭陽明山莊共3個單位，合共約1.25億元。

另外，疫情下特色戶屢獲承接，美聯高級營業董事楊宜貞表示，鴨脷洲南灣9座頂層連天台3房單位，實用1628方呎，連1266方呎天台，原裝3房間隔，望海景，連雙車位，以6580萬元易手，實呎40,418元。原業主2011年6月共斥6010萬元連雙車位購入，帳面獲利570萬元或約9.5%。

駿景園複式2880萬沽 減價13％

此外，美聯助理營業董事呂劍偉稱，火炭駿景園7座頂層複式戶，實用1930方呎，4房連套房，原叫價約3300萬元，新近以2880萬元沽，減價420萬元或近13%、實呎14,922元。原業主2013年9月以2183.5萬元購，逾8年帳面賺約696.5萬元或32%。