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投資策略

曼徹斯特學府多 吸引投資客

【明報專訊】英國2021年平均樓價為24萬英鎊左右，年內升幅達7.4%，其中威爾斯樓價升幅最顯著，達11.3%，倫敦則升2.6%。2021年聖誕節前後，英國物業需求大增，惟供應仍然有限。由於通脹升溫，市場擔心影響英國經濟增長，因此預測2022年該國樓價平均上升約3%，較2021年顯著放緩。現時投資者除關心倫敦的物業外，不少準買家也在曼徹斯特尋找投資機會。

大曼徹斯特由10個自治市組成，包括廣受投資者和自住買家青睞的曼徹斯特市（Manchester）和沙福特（Salford）。根據羅兵咸永道數據，到2025年，曼徹斯特市中心的年經濟價值預計將超過60億英鎊，不少國際企業移至該區，令樓價獲支持。英國物業管理公司指出，英國租賃市場的入住率一直高企，而房東的租金回報亦高達5厘。

不計租金 4人家庭每月開支2.5萬

過去一年，英國房地產價格穩步增長，HOME TRACK預測西北地區的房價將於2022年上升6%，2023及2024年預期上升5.5%，而2025年上升4.5%。現時不少家長都偏好在國際聞名的大學所在地區安居，令子女接受較好教育，而曼徹斯特擁有5所頂尖大學，吸引來自世界各地的人才，本地和國際畢業生均具有相當高的競爭力，其中曼徹斯特58%的畢業生選擇繼續留在當地工作，因此令物業投資市場持續向上，而英國許多年輕專業人士開始搬到倫敦以外的地方。因學生人數眾多，曼徹斯特、格拉斯哥、伯明翰等城市的房地產投資市場不斷增長。

未來5年樓價看升28%

「足球之都」曼徹斯特是英國第二大城市，人口僅次倫敦。這個昔日的工業重鎮憑藉相對較低的生活成本、優良的校網及工作機會，成為港人移居英國的首選城市之一。資料顯示，扣除租金成本，4人家庭在曼徹斯特生活每月只需約2.5萬港元，最平百多萬港元就買到一個單位。

租金方面，以1房單位為例，曼徹斯特市中心平均月租大約650英鎊至900英鎊，同樣面積的單位在倫敦要月租1300英鎊至2300英鎊。市場預計當地人口在2025年將增加至280萬以上，住屋需求殷切，帶動曼徹斯特未來5年的樓價有潛在28.2%的升幅，冠絕英國所有城市。隨着更多接受多元文化的企業陸續進駐，預計至2038年將會創造逾1.5萬個職位，帶來高達10億英鎊的經濟利益，有利港人移民發展事業之餘，亦為鄰近物業帶來強勁的租務需求。

1房戶月租不消千鎊 遠較倫敦廉

投資英國自然關心英鎊走勢。星展昨日發表的外匯報告提到，近期美元指數大幅反彈至96，首先因為歐洲央行官員的言論令市場對該行快速加息的預期降溫，從而削弱歐元的升勢，並支持美元反彈；其次因為美國1月通脹再創40年新高，聯儲局及總統拜登主力對抗通脹，市場預期美加快加息，年內可能加息超過6次；第三是地緣政治風險推升避險情緒，從而進一步支持美元。

若美國多名官員一致轉鷹，在3月議息會議之前，美元和美債收益率仍可能反覆上升，惟英鎊會呈窄幅波動。英國首相「派對門」風波令英鎊跑輸主要貨幣，另外央行行長的言論暗示當局仍傾向逐漸加息，同時首席經濟學家提醒市場不要認為利率上調至1厘時，央行就會自動開始縮表，這都削弱英鎊上升動力。不過，在美國公布超乎預期的通脹率後，市場擔憂英國亦面臨通脹壓力，加上英國2021年GDP強勁，推升市場對央行年內快速加息的預期。因此，在美元轉強下，英鎊仍維持穩健。短期內，央行因素或支持英鎊維持區間波動且偏強的走勢。

環球樓市：明報記者 龍彩霞

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