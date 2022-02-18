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經濟
2022年2月18日星期五
技術取勝
投資策略
總商會劈GDP預測 籲防企業倒閉 料今年經濟增長僅1.2% 倡寬稅派消費券等紓困
報道指花旗6高層調星洲 發言人：部分員工不正確
領展擬推租金優惠 助「嚴重受影響」租戶
防疫收緊 國泰1月客運運力瀉八成
零售協會商戶調查：一半業主堅拒減租
星展：中環寫字樓租金似觸底 再不通關空置率反彈
渣打上季港利潤大跌 內地見紅 整體業績遜預期 倫敦股價先插後反彈
未來兩年股東權益回報 目標提升至10%
小型券商掀結業潮 證監關注客戶保障
信置中期核心盈利倍增 受惠新盤銷售飈 淨持現金逾388億
清晰醫療匯通達暗盤升 今首日掛牌
中國太平或涉王濱案 昨股價曾挫一成
SWIFT：上月人幣全球支付份額3.2% 創新高
Google擬限制數據追蹤 效蘋果增私隱保障 Meta受雙重打擊
AI晶片需求強勁 Nvidia上季利潤倍升
迪士尼開發住宅區 故事融入生活
摩通進駐元宇宙 華爾街大行首家
張兆聰：資金流向鋰電股 贛鋒可逢低吸
方保僑：抗疫成效 特首選舉寒暑表
植耀輝：避險情緒升溫 舊經濟股吸引
技術取勝：東岳有望上試10.5元阻力
盧駿匡：資源股炒地緣政治 勿跟車太貼
劉思明：金屬礦石板塊做好 鋁股動力強
周顯：House呎價超Apartment是常識
譚新強：支持抗疫的3個建議
湯文亮：盼明年樓市大陽春
曼徹斯特學府多 吸引投資客
Victoria House吸港客 200餘萬上車
渣打一姐逾半億購淺水灣半世紀豪宅 毋懼疫情升溫 付逾800萬辣稅入市
公司客付5530萬辣稅入市瑧譽
寶盈未補價3房726萬沽 低半年前高位約4%
其士粉嶺工業地中標價比次標高1.5倍
廖偉麟放售有線電視大樓一籃子物業
愛海頌2房月租1.7萬 低市價5%
技術取勝：東岳有望上試10.5元阻力
【明報專訊】H&H國際短線料區間波動（圖）
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