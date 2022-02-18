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AI晶片需求強勁 Nvidia上季利潤倍升

【明報專訊】受惠於雲端服務供應商及企業對應用於人工智能（AI）軟件的繪圖晶片需求增加，美國市值最高的晶片商Nvidia（美：NVDA）在截至1月底的第四財季，收入按年增長53%至76.4億美元創新高，利潤更按年增長1倍至30億美元，兩者均超出分析師預期。

Nvidia表示，由於其晶片可應用於人工智能等領域，因此看到「異常」強勁的需求，預期首季收入可達82.6億美元，高於分析師預期。該公司表示，供應鏈限制正在緩解，其產品供應將在今年下半年大幅增加。不過由於該公司估值相對較高，部分投資者在通脹環境尋找更安全的投資，其股價周三盤後跌逾2%，昨早段股價挫逾8%。

疫情退 DoorDash收入續升

按銷售額計算，美國最大外賣食品配送公司DoorDash（美：DASH）去年的收入及訂單總額超越2020年，反映外賣速遞行業在美國經濟重啟後維持強勁。該公司去年收入增長69%至48.9億美元，周三盤後股價漲近28%，早段股價最多升兩成。

美國通脹持續高企，部分精打細算的消費者增加在超市購買雜貨和聖誕禮品，推動美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）上季盈利勝預期。沃爾瑪表示，有望實現長期財務目標，調整後的每股盈利可望在新財年實現中個位數（mid single-digits）的百分比增長，高於分析師預期，早段股價升逾2%。

沃爾瑪季績佳 增派息

沃爾瑪表示，肉類等食品成本上漲，引起消費者關注，沃爾瑪密切關注關鍵商品的定價，並在通脹環境發揮優勢。沃爾瑪在截至1月底的第四財季，美國的同店銷售（不包括燃料）增長5.6%，集團總收入按年增長0.5%至1528.7億美元，經調整每股盈利1.53美元，勝分析師預期。沃爾瑪將股息提高至每股56美仙，並計劃在2023財年回購價值100億美元股票。

（綜合報道）

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