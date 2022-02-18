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Google擬限制數據追蹤 效蘋果增私隱保障 Meta受雙重打擊

【明報專訊】繼蘋果（美：AAPL）去年推出新私隱政策，對廣告行業加以限制後，Alphabet（美：GOOG）旗下的Google也準備提升對用戶的私隱保障，將在安卓（Android）系統啟動「私隱沙盒」（Privacy Sandbox）計劃，限制軟件開發商跨軟件追蹤用戶數據（Cross-App Tracking），可能令依賴收集用戶數據精準投放廣告的facebook母企Meta（美：FB）等社交平台進一步受到打擊。Meta股價周三跌2%後，昨晚早段再跌1%。

俄羅斯與烏克蘭互相指摘對方開火，地緣政治形勢再度升溫。資金避險，美股三大指數早段下挫，道指跌近500點，標普500指數及納指則跌逾1%。美匯指數曾升穿96。債價則向上，美國10年期國債孳息率回落至1.96厘以下水平。現貨金高見每盎司1892.91美元，創8個月高位。

Meta周三跌2% 昨再跌1%

蘋果的iOS系統去年收緊用戶的私隱保障，軟件開發商須徵求iPhone用戶同意，才可追蹤他們的網上足迹。Meta本月初發布業績時承認，受蘋果的私隱政策影響，可獲取的用戶數據減少，推送定向廣告變得困難，預計蘋果的新政策將導致Meta在2022年的收入減少100億美元。

目前全球約85%的智能手機採用安卓系統，若安卓系統跟隨蘋果的步伐，可能令Meta的廣告業務雪上加霜。

Google的Chrome瀏覽器已準備在2023年底，淘汰透過追蹤網民數據來推送定位廣告的第三方cookies。目前Google準備進一步收緊私隱政策，將其「私隱沙盒」擴展至安卓軟件，現正研究在沒有跨軟件標識符（cross app identifiers），包括廣告ID（Google Play為安卓手機提供的專屬識別碼，供廣告商投放個性化廣告）的情況下，開發着重用戶私隱的廣告識別碼替代方案，限制軟件開發商及第三方在手機追蹤數據及共享用戶信息的能力。

不過Google強調，會與業界合作發展新的替代方案，在新廣告系統推出前，現有的標識符至少仍會使用兩年。Google未透露新系統將如何運作的細節，對用戶或廣告客戶的影響尚未清楚。

（綜合報道）

[國際金融]

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