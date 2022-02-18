經濟

中國太平或涉王濱案 昨股價曾挫一成

【明報專訊】中國太平（0966）昨日突挫逾一成，股價一度跌穿10元水平，跌至2009年以來的低位。內地媒體報道，集團或涉及中國人壽（2628）前董事長王濱早前落馬一案。

《財新周刊》早前報道，王濱在任職中國人壽之前，曾經擔任中國太平母企太平集團的董事長達6年半，自2018年9月從太平集團離任後，王濱一直被實名舉報。王濱被查的傳聞有近兩年之久，直至早前成為2022年首名落馬的副部級金融中管幹部。

問題聚焦太平金控異常投資

在太平集團任職之前，王濱曾擔任交通銀行（3328）執行董事兼副行長。報道指出，王濱的問題主要出在任職太平集團、交行副行長等時期的經歷，特別是在太平集團任職期間，並聚焦於太平集團在香港的投資平台太平金控異常的投資上。

有關部門未通報調查進展

報道指出，王濱與「山東高速系」、景百孚的「嘉年華系」、張偉的「中科創系」，以及袁海波等資本家多有交集，而王濱也與因嚴重受賄等罪已被判處死刑的華融集團前董事長賴小民等人過從甚密。

報道更提到，有關部門在王濱家中找出大量金條，涉案金額龐大。不過，目前除了宣布王濱因嚴重違紀違法被調查，有關部門尚未通報此案的調查進展。

中國太平昨日收市跌7.9%，收報10.06元，自報道在上周五刊登後，本周其股價已連跌4日，累計跌16%。

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