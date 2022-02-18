清晰醫療匯通達暗盤升 今首日掛牌

【明報專訊】本港新股市場氣氛沉寂多時，似乎未見起色，兩新股今日首日掛牌，分別是主打「微笑矯視」的本地眼科診所清晰醫療（1406）及內地農村電商匯通達（9878），最終發售價均以招股價下限定價，分別為1.6元和43元。不過，昨日兩新股暗盤表現不俗，分別收升5.6%及近5%，收報1.69元和45.1元，每手帳面賺逾112元和210元。