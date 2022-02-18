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清晰醫療匯通達暗盤升 今首日掛牌

【明報專訊】本港新股市場氣氛沉寂多時，似乎未見起色，兩新股今日首日掛牌，分別是主打「微笑矯視」的本地眼科診所清晰醫療（1406）及內地農村電商匯通達（9878），最終發售價均以招股價下限定價，分別為1.6元和43元。不過，昨日兩新股暗盤表現不俗，分別收升5.6%及近5%，收報1.69元和45.1元，每手帳面賺逾112元和210元。

兩新股均下限定價

藥明康德（2359）有份投資的清晰醫療昨日公布發售結果，獲8642人認購，公開發售超購5.17倍，國際配售僅足額。1手中籤率40%，申購8手穩獲1手，逾六成人只抽1手；有7名「頂頭槌飛」大戶，抽中最多97.2萬股。

暗盤方面，清晰醫療昨日於耀才收報1.69元，升5.6%，一手1250股計，每手帳面賺112.5元；於富途收報1.62元，微升約1.3%，每手帳面賺25元；於輝立收報1.6元，無升跌。

匯通達於輝立暗盤賺210元

另一方面，阿里巴巴（9988）持股近兩成的匯通達獲逾1萬人認購，公開發售僅足額，國際配售超購逾1倍。1手中籤率近44%，申購3手穩獲1手，逾六成人只抽1手；有1名「頂頭槌飛」大戶，抽中89.3萬股。

暗盤方面，匯通達昨日於輝立收報45.1元，升約4.9%，以一手100股計，每手帳面賺210元；於富途及耀才收報45元，升約4.7%，每手帳面賺200元。

明報記者

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