信置中期核心盈利倍增 受惠新盤銷售飈 淨持現金逾388億

明報記者 陳偉燊

信置上半年度物業銷售錄得約84.97億元收入，按年大增3.22倍，當中銷售白石角逸瓏灣8的住宅單位及觀塘凱滙等，貢獻收入約41.36億元，佔比接近一半。集團未入帳的合約銷售逾124億元，當中約20億元有望於下半年度入帳。

賣樓收入約20億有望下半年度入帳

信置目前位於中港、新加坡及澳洲的土地儲備，應佔樓面面積合共約2030萬方呎，料足夠未來數年發展，集團預期今年將推出元朗錦上路站第1期、將軍澳日出康城第11期及黃竹坑站第4期物業發展項目。

總租金收益按年跌逾2%

收租業務方面，受到續租租金下跌影響，期內總租金收益約17.98億元，按年跌2.44%；分部盈利跌4.33%至15.68億元；物業整體出租率維持在90.3%水平，其中單計商舖出租率約91.9%，按年增1.3個百分點。

受惠本地客度假等 酒店業務虧轉盈

酒店業務受惠於本地客度假、推出餐飲銷售推廣及控制成本等因素，扭虧為盈賺1260萬元，集團預計香港富麗敦海洋公園酒店於今年上半年落成。集團手上淨持現金388.13億元。

受惠於信置中期盈利增長帶動，持有信置約55.41%股權的母公司尖沙咀置業（0247）中期核心盈利按年亦增長逾倍至23.95億元，每股中期息派0.15元，按年增加7.14%。至於同系信和酒店（1221）因為業務受到疫情影響，中期虧損按年擴大至5550.14萬元，連續第二年不派中期息。