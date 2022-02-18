未來兩年股東權益回報 目標提升至10%

行動包括確保收入複合年均增長率達到8%至10%，當中5%至7%部分為基本增長，額外3%部分來自利率上升；其二是企業、商業及機構銀行業務方面，通過220億美元的優化計劃，將風險加權資產（RWA）限制在去年全年水平，令RWA的收入回報提高至約6.5%。

將斥7.5億美元回購股份

個人、私人及中小企業銀行業務方面，集團將通過提高生產力及成本效益的行動，加快高回報的富裕客戶業務增長，擴充大眾零售銀行業務的規模並保持盈利，將成本對收入比率降至60%左右。集團會減少13億美元總結構開支，實現平均每年2%的正收入與成本增長差，成本對收入比率目標定為60%左右。去年集團成本對收入比率達74.3%，按年增3.9個百分點。集團預料，計及通脹影響，今年經營開支增約4億美元至107億美元。

可持續股東分派方面會推3措施，促使未來3年股東回報總共逾50億美元，包括：將開始7.5億美元股份回購；建議去年末期息每股9仙；在13%至14%的普通股權一級資本範圍內靈活管理。