經濟

星展：中環寫字樓租金似觸底 再不通關空置率反彈

【明報專訊】疫情持續，香港封關多時，星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文昨日表示，中環的寫字樓空置率升至8%，不過中環國際金融中心（IFC）的出租率卻達百分百，附近商廈的出租率也有95%。他指寫字樓租金水平有觸底的迹象，但是一旦遲遲未通關，他恐空置率會反彈。

企業重返高級寫字樓 IFC出租率百分百

丘卓文指出，最近已見有企業返回高檔的寫字樓，並見出租率回升的情况，料寫字樓租金有觸底的迹象。雖然除了中環國際金融中心及附近的寫字樓之外，中環邊緣地帶的寫字樓空置率逾10%，整體空置率亦達9.6%，但是去年下半年他所見，寫字樓的租金跌幅只有0.5%，比去年上半年的4.7%為小，並見中環寫字樓租金情况首錄正增長，就算灣仔及銅鑼灣一帶寫字樓表現較差，他預期全年香港寫字樓的租務市場將回穩，新湧現的寫字樓供應料可捕捉到這股趨勢。一旦香港未能夠通關吸引內地及外資重臨，空置率或再反彈。

零售物業租務 去年下半年觸底

至於零售物業方面，受惠於去年下半年消費重拾動力，加上政府推出電子消費券推動，奢華及耐用產品銷售更現強勁反彈，去年餐飲消費更幾乎回復至疫情前逾80%水平，因此自去年下半年已見零售物業租務觸底。隨着新一波疫情爆發，他不排除業主會給予支援措施，但是在租金經歷兩年調整後，所給予的支援未必及得上之前。

相關字詞﹕丘卓文 星展銀行 (香港)

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