經濟

防疫收緊 國泰1月客運運力瀉八成

【明報專訊】國泰航空（0293）公布1月份客、貨運量數據。由於上月初香港收緊機組人員回港檢疫規定，國泰上月一度取消長途貨運航班7天，令貨運收入噸千米數按年大跌64.4%，同時因為多個熱門航點停飛、航班實施熔斷機制及禁止旅客來港轉機等措施，國泰1月客運運力亦大幅削減，按月跌82%，但因為來往內地及香港的需求在春節前增加，1月載客人數按年只跌18.8%。

專注內地及亞洲貨運業務

自從爆疫以來，貨運成為國泰收入的主要來源，但因為機師回港須檢疫，國泰稱已改變策略，改為專注中國內地及亞洲區內的貨運業務。國泰1月運載74,242公噸貨物，按年減31.8%，與2019年1月相比則減55.5%，見疫情以來新低。反映貨物運載量的貨物收入噸千米數按年跌64.4%，與2019年1月相比亦減少73.6%。運載率下跌2.8個百分點至76.6%。以可用貨物噸千米數計算的貨運運力按年下跌63.1%，與2019年1月相比則減少78.8%。

國泰稱2月上半月貨運需求受農曆新年影響而下跌，下半月已陸續恢復。但由於機組人員的檢疫要求，公司繼續削減長途貨運航班，仍以只載貨客機服務歐洲及中東市場，而往北美洲的貨機航班數目維持1月的低水平。公司最近恢復了到澳洲等西南太平洋的貨機航班，亦會繼續密切捕捉亞洲區內市場的機遇。國泰預期，本季貨運運力將仍少於疫情前水平的三分之一，遠低於第五波前的七成。

本季貨運運力少於疫前三分之一

國泰1月載客24,699人次，按年跌18.8%，較疫情前2019年1月跌99.2%；按月則跌73.2%，跌至貼近去年5月份的24,006人次水平。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，國泰於1月份的客運運力較去年12月下跌82％，相當於疫情前水平約2.1%。於月內日均載客跌至797人次，運載率為40%。林稱，1月客運活動主要來自由中國內地經香港轉飛至澳洲、美國及英國等長途航班，以及於農曆新年前來回中國內地及香港的航班。展望至3月底，林紹波說，倘目前的旅遊及檢疫限制維持不變，預計僅能運作疫情前2%的客運運力。另外，國泰本星期由內地運載超過500萬套共190公噸快速抗原測試（RAT）套裝來港，亦會陸續空運更多快速測試套裝。

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