【明報專訊】新一波疫情嚴重衝擊香港經濟,領展(0823)短期租金回報或因此受壓。集團行政總裁王國龍表示,公司正準備推出短期租金優惠措施支援「部分嚴重受影響租戶(for those who are seriously hurt)」,惟長期而言,公司會避免因疫情影響到較長年期租約的條款。