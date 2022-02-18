經濟

報道指花旗6高層調星洲 發言人：部分員工不正確

【明報專訊】彭博社引述消息報道，花旗將把股票部門6名香港高層調往新加坡和其他市場，並指本港嚴厲的「清零」防疫策略，正阻礙跨國銀行的營運及員工生活質素。花旗發言人回覆本報查詢表示，不會評論具體人事變動，惟指彭博報道提及的部分員工並不正確。

報道稱，花旗亞太區股票業務負責人Lee McQueen及一些董事總經理將遷至新加坡。此前花旗股票衍生品分銷部門負責人Sue Lee已經遷離香港。他們表示，另有四五名董事也在討論調往新加坡，其中包括亞太期貨執行部門負責人Kevin Zolkiewicz、專注於機構金融的Rob McVie，以及股票執行顧問業務負責人Abhishek Choudhary。花旗駐港發言人回應彭博稱，公司盡量靈活配合，支持因家庭或客戶原因而希望搬遷的員工。

前員工：移民潮等令證監流失12%人員

此外，彭博社又引述證監會前員工稱，員工移民等因素導致公司人才流失，去年有12%的員工離開，當中包括25%的初級專業人才，餘下員工被迫每天工作12小時以應付工作量。證監會本月呈交予立法會的預算中，要求在凍結漲薪一年後批准提高工資待遇，並直言若沒有足夠人手和匹配適當組合，證監會將無法履行推動香港作為國際金融中心的各項舉措。報道又指，政府官員雖堅稱香港仍是充滿活力的國際中心，惟證監會的憂慮與一些商業機構對人才外流和海外招聘困難的擔心同出一轍。

上 / 下一篇新聞

總商會劈GDP預測 籲防企業倒閉 料今年經濟增長僅1.2% 倡寬稅派消費券等紓困
總商會劈GDP預測 籲防企業倒閉 料今年經濟增長僅1.2% 倡寬稅派消費券等紓困
領展擬推租金優惠 助「嚴重受影響」租戶
領展擬推租金優惠 助「嚴重受影響」租戶
防疫收緊 國泰1月客運運力瀉八成
防疫收緊 國泰1月客運運力瀉八成
零售協會商戶調查：一半業主堅拒減租
零售協會商戶調查：一半業主堅拒減租
星展：中環寫字樓租金似觸底 再不通關空置率反彈
星展：中環寫字樓租金似觸底 再不通關空置率反彈
渣打上季港利潤大跌 內地見紅 整體業績遜預期 倫敦股價先插後反彈
渣打上季港利潤大跌 內地見紅 整體業績遜預期 倫敦股價先插後反彈
未來兩年股東權益回報 目標提升至10%
未來兩年股東權益回報 目標提升至10%
小型券商掀結業潮 證監關注客戶保障
小型券商掀結業潮 證監關注客戶保障
信置中期核心盈利倍增 受惠新盤銷售飈 淨持現金逾388億
信置中期核心盈利倍增 受惠新盤銷售飈 淨持現金逾388億
清晰醫療匯通達暗盤升 今首日掛牌
清晰醫療匯通達暗盤升 今首日掛牌
中國太平或涉王濱案 昨股價曾挫一成
中國太平或涉王濱案 昨股價曾挫一成
SWIFT：上月人幣全球支付份額3.2% 創新高
SWIFT：上月人幣全球支付份額3.2% 創新高
Google擬限制數據追蹤 效蘋果增私隱保障 Meta受雙重打擊
Google擬限制數據追蹤 效蘋果增私隱保障 Meta受雙重打擊
AI晶片需求強勁 Nvidia上季利潤倍升
AI晶片需求強勁 Nvidia上季利潤倍升
迪士尼開發住宅區 故事融入生活
迪士尼開發住宅區 故事融入生活
摩通進駐元宇宙 華爾街大行首家
摩通進駐元宇宙 華爾街大行首家
張兆聰：資金流向鋰電股 贛鋒可逢低吸
張兆聰：資金流向鋰電股 贛鋒可逢低吸
方保僑：抗疫成效 特首選舉寒暑表
方保僑：抗疫成效 特首選舉寒暑表
植耀輝：避險情緒升溫 舊經濟股吸引
植耀輝：避險情緒升溫 舊經濟股吸引
技術取勝：東岳有望上試10.5元阻力
技術取勝：東岳有望上試10.5元阻力
盧駿匡：資源股炒地緣政治 勿跟車太貼
盧駿匡：資源股炒地緣政治 勿跟車太貼
劉思明：金屬礦石板塊做好 鋁股動力強
劉思明：金屬礦石板塊做好 鋁股動力強
周顯：House呎價超Apartment是常識
周顯：House呎價超Apartment是常識
譚新強：支持抗疫的3個建議
譚新強：支持抗疫的3個建議
湯文亮：盼明年樓市大陽春
湯文亮：盼明年樓市大陽春
曼徹斯特學府多 吸引投資客
曼徹斯特學府多 吸引投資客
Victoria House吸港客 200餘萬上車
Victoria House吸港客 200餘萬上車
渣打一姐逾半億購淺水灣半世紀豪宅 毋懼疫情升溫 付逾800萬辣稅入市
渣打一姐逾半億購淺水灣半世紀豪宅 毋懼疫情升溫 付逾800萬辣稅入市
公司客付5530萬辣稅入市瑧譽
公司客付5530萬辣稅入市瑧譽
寶盈未補價3房726萬沽 低半年前高位約4%
寶盈未補價3房726萬沽 低半年前高位約4%
其士粉嶺工業地中標價比次標高1.5倍
其士粉嶺工業地中標價比次標高1.5倍
廖偉麟放售有線電視大樓一籃子物業
廖偉麟放售有線電視大樓一籃子物業
愛海頌2房月租1.7萬 低市價5%
愛海頌2房月租1.7萬 低市價5%