總商會劈GDP預測 籲防企業倒閉 料今年經濟增長僅1.2% 倡寬稅派消費券等紓困

明報記者 周綺琪

總商會最新修訂今年經濟預測，包括將全年實質經濟增長由去年12月預測的2.8%，減少1.6個百分點至1.2%；零售銷售總額更由去年12月預測的上漲5%，轉為預計按年下跌2%；另今年底失業率則較原本預期的3.7%，上調至4.8%。至於整體通脹率由去年底預估的2.2%，微調至2%；商品出口增長預測同樣輕微下調至6%（見圖）。

王冬勝：非行行可遙距工作 政府須訂對策

總商會主席王冬勝表示，變種病毒Omicron無可避免將延遲通關，令企業回復常態之路變得更崎嶇。他續稱，儘管部分企業能夠以遙距工作模式經營，但並非所有企業都適合，倘若嚴厲的社交距離規定延長實施，接觸密集型行業所受影響將尤其嚴重，因此希望政府能盡快制訂對策。

此前，總商會已就新一年《財政預算案》向財政司長提交建議書，涉及多項防疫抗疫即時紓困和提升長遠競爭力等建議。短期措施包括加強政府支援措拖，如推出專為特定行業而設、規模較小的保就業計劃；檢討中小企融資擔保計劃等。該會亦建議派發至少4000元消費券，並將領取資格放寬至所有永久居民，不設年齡限制。

其他即時紓困措拖方面，總商會建議政府推出一筆過寬減2021/2022課稅年度百分百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅；另當局應引入虧損轉回安排，即企業在限定時間內錄得的虧損可提出轉回申請，而虧損轉回上限介乎200萬至300萬元，幫助企業減輕稅務負擔。

稅務學會籲擴稅基 增設消費稅增值稅

另外，香港稅務學會建議，政府下個財年起豁免收取首置人士購買住宅物業的從價印花稅，而條件是買家須是18歲以上香港居民，物業市值不高於800萬元，並須連續3年居住於該物業等。該會又建議政府向每名合資格人士發放新一輪3000元電子消費券，惟由於當局應預留財政儲備應付其他需要，故相關建議額度僅屬市場預期下限。

學會續指，現時政府大部分收入均依賴賣地，屬不理想現象，故該會建議修訂《稅務條例》，包括擴闊稅基；考慮推出消費稅、資本增值稅或差餉累進稅等，以平衡稅收組合。