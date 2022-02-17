泰國華僑任職美資後創業

SC Capital其中一種投資策略是買入土地發展物業或買入物業重建、裝修、改用途後出售，據謝崇洲介紹，該策略過去10多年每年平均回報可達18%至20%，即使經歴2008年金融海嘯及2020年新冠疫情兩大考驗，仍然年年賺錢，未曾錄得年度虧損。

嚴控貸款比率 安渡兩次危機

謝崇洲表示，SC Capital除熟悉不同亞洲地區房地產市場外，審慎投資、控制借貸亦是成功之道：「我們在某一項目的貸款率一般只有45%至50%，這樣的話，即使經濟危機出現也可承受；作為比較，假如貸款率高達70%或以上，一旦出事，便會陷入忙於與銀行磋商債務安排的困境。」

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