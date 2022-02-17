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泰國華僑任職美資後創業

【明報專訊】出生於1960年代的謝崇洲是泰國華僑，他在本港就讀小學至中三後，便到英國升讀高中，跟着先後在倫敦經濟學院及帝國學院取得學士及碩士，學成後他回泰國加入中央銀行管理外匯基金，其後曾任職新加坡淡馬錫及多家美國金融機構，2004年起自立門戶成立SC Capital至今。

SC Capital其中一種投資策略是買入土地發展物業或買入物業重建、裝修、改用途後出售，據謝崇洲介紹，該策略過去10多年每年平均回報可達18%至20%，即使經歴2008年金融海嘯及2020年新冠疫情兩大考驗，仍然年年賺錢，未曾錄得年度虧損。

嚴控貸款比率 安渡兩次危機

謝崇洲表示，SC Capital除熟悉不同亞洲地區房地產市場外，審慎投資、控制借貸亦是成功之道：「我們在某一項目的貸款率一般只有45%至50%，這樣的話，即使經濟危機出現也可承受；作為比較，假如貸款率高達70%或以上，一旦出事，便會陷入忙於與銀行磋商債務安排的困境。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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